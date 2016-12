Ein DRK-Blutspendetermin in Neukölln ist am Freitag, dem 23.12., von 14-18.30 Uhr, im Blutspendebus anm ESTREL Residenz- und Congress Hotel in der Sonnenallee 225 eingerichtet. Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Auf den Blutspendeterminen in Berlin zwischen dem 21.und 30.12. erhalten alle Blutspender eine kleine Überraschung als Dankeschön für ihren Einsatz.

