Der Weg zum eigenen Honig

Bienen: Imkervererein bietet Anfängerkurs für Bienenhaltung.

Wer Interesse an Natur- und Umweltschutz hat und dafür einen wertvollen Beitrag leisten möchte, kann dies direkt vor der eigenen Haustür tun. Bienenhaltung ist das Stichwort. Dieses Hobby führt in die faszinierende Welt biologischer Abläufe ein, in die geheimnisvolle Organisation des Bienenvolkes – und am Ende gibt‘s den eigenen Honig dazu. Wie man dazu kommt kann jeder Interessierte in einem Anfängerkurs erlernen. In einem eintägigen Theoriekurs werden die Grundlagen gelegt, die eine eigene Bienenhaltung ermöglichen. Ein Infotag vertieft die Einblicke in das Bienenvolk, zeigt den praktischen Umgang mit den Bienen und bietet den Teilnehmern ersten Kontakt.

Sanfte Biene

Wer Bienen hält, trägt eine hohe Verantwortung. Von Mitte April bis Mitte Juli ist dabei im wöchentlichen Turnus am Bienenstand immer was zu tun. Bienenhaltung in der Großstadt – ist das überhaupt möglich? Selbstverständlich ja! Das beweisen mittlerweile über 900 Imker, die dieses Hobby in Berlin erfolgreich pflegen. Jahrzehntelange Zuchtauslese haben eben jene „sanftmütige“ Bienen hervorgebracht, die jegliche Gefährdung der Nachbarn weitgehend ausschließen. Im Gegensatz zur Bienenhaltung auf dem Lande, bietet die Stadt geradezu paradiesische Verhältnisse für die Bienen. Zahlreiche Bäume entlang der Straßen und Bahnlinien, Bäume, Sträucher und Stauden auf den Friedhöfen und in den Gärten bieten den Bienen vom zeitigen Frühjahr bis weit in den Herbst beste Nahrungsgrundlage. Auch jeder noch so kleine Garten mit abwechslungsreicher Bepflanzung ermöglicht die Ernte eines geschmacklich ausgewogenen Honigs. Die Bienenhaltung auf dem Lande ist dagegen durch die kilometerweiten Monokulturen und die damit einhergehende Artenarmut schwierig geworden. Der Imkerverein Lichtenrade e.V. bietet für 35 Euro am 18. Februar 2017 von 10 bis 17 Uhr einen Anfängerkurs in der ufaFabrik in Tempelhof an. Der praxisorientierte Infotag wird Anfang Mai am Lehrbienenstand Marienfelde durchgeführt. Anmeldung ist bis zum 1. Februar 2017 möglich.

Kontakt Telefon: (030) 746 83 503

E-Mail: kurs@lehrbienenstand-marienfelde.de

red., Bild: E. Biller