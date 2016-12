Grüne spüren Rückenwind

Verkehr: Senat offen für Fahrradstraßen.

Die neue Ausrichtung in der Verkehrspolitik in Berlin ist bereits zu spüren. Davon sind Pankows Grüne überzeugt. Die Fraktionsvorsitzenden im Bezirksparlament, Daniela Billig und Dennis Probst, haben den Zwischenbericht der Verwaltung zu ihrem Antrag „Mehr Fahrradstraßen in Pankow“ begrüßt: „Die Senatsverwaltung steht Fahrradstraßen nun offen gegenüber und empfiehlt für bestimmte Routen deren Anordnung.“ So wurde die Nord-Süd-Route Prenzlauer Berg (Dunckerstraße, Stargarder Straße, Senefelderstraße und Kollwitzstraße zum Kollwitzplatz und Senefelderplatz) begrüßt. Für die Ost-West-Route (Gleimstraße und Stargarder Straße) wurden Hinweise gegeben, die das Bezirksamt umsetzt. Die Route in Pankow-Süd soll u.a. in den Berlin-Usedom-Radfernweg integriert werden.

red.