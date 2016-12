Treffen der Schlagerstars

Gala Am 8. Januar wird der beliebte „smago! Award“ verliehen.

Komm nach Berlin! – unter diesem Motto findet am 8. Januar 2017 zum sechsten Mal die Verleihung des smago! Award statt. Und diesem Aufruf folgen die Stars gerne.

Glanzvoller Abend

Näher dran geht nicht – wer seinen Lieblingsstar live und ganz nah erleben möchte, muss dabei sein, wenn sich die Schlagerbranche im Mercure Hotel MOA Berlin zur glanzvollen Verleihung des smago! Award 2016 versammelt. Der begehrte Medienpreis zeichnet die ganz Großen der Schlager- und Volksmusik aus und ehrt Solo-Stars, Duos, Trios, Gruppen, Newcomer, Produzenten, Showmaster oder den erfolgreichsten Radiokünstler, um nur einige Kategorien zu nennen. Natürlich kommt die Musik nicht zu kurz, denn jeder Preisträger singt mindestens einen seiner Songs. Die Moderation liegt in den bewährten Händen von Sänger und QVC-Moderator Sascha Heyna. Das Line Up des 6. smago! Award liest sich dabei wie die Menü-Karte in einem 5-Sterne-Restaurant – äußerst appetitanregend – und verspricht hochinteressante Zutaten: 2011 und 2012 moderierte er die Preisverleihung, war 2013 Gast, nun ist Schlagerkönig Jürgen Drews wieder mit dabei. So wie Maite Kelly – ihr aktuelles Album „Sieben Leben für dich“ kristallisiert sich als absolute Schlagersensation des Jahres heraus: Seit mehreren Wochen ist es in den Top 20 der Offiziellen Deutschen Charts vertreten. Auch ein Novum: Erstmals sind die Amigos, Calimeros und Fantasy zusammen bei einer Award-Verleihung vertreten. Die Amigos sind sogar zum 6. Mal in Folge beim smago! Award dabei und liegen somit ganz klar auf der Nummer 1 der ewigen „Bestenliste“. Schlagerikone Mary Roos und Kabarettist Wolfgang Trepper, die mit ihrer Bühnen-Show „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ derzeit alle Zuschauerrekorde schlagen und 2017 terminlich bereits schwer verbucht sind, finden extra für den smago! Award Zeit, um nach Berlin zu kommen. Und die Dänin Dorthe (Kollo) feiert beim smago! Award offiziell ihr 60. Bühnenjubiläum und wird dort exklusiv vorab eine Neuaufnahme ihres Gassenhauers „Wärst du doch in Düsseldorf geblieben“ präsentieren. Den Motto-Song des Abends singt die heimliche YouTube-Königin Tanja Lasch: „Komm nach Berlin!“

Bekannte Gesichter

Die Künstlerliste: Amigos, Calimeros, Fantasy, Dorthe, Gunter Gabriel (mit Saskia Leppin), Haudegen, Hertel & Hofmann (Stefanie Hertel und Anita & Alexandra Hofmann), Sascha Heyna, Maite Kelly, Robin Leon, Monika Martin, Angelika Milster, Nicole, Olaf & Hans, Kerstin Ott („Die immer lacht“), Mary Roos & Wolfgang Trepper, Tanja Lasch, Sandro. Das Spektakel beginnt am 8. Januar um 16 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Karten sind ab 38 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) telefonisch und im Internet buchbar.

Verlosung

Das Berliner Abendblatt verlost 3 x 2 Freikarten zum smago! Award am 8. Januar, 16 Uhr im Mercure Hotel MOA Berlin. Schicken Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „smago“ sowie Ihrer Postadresse bis zum 1. Januar an: 8 gewinnen@mdscreative.com. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Weitere Informationen sind online verfügbar.

red., Bild: Promo