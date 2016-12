Erste Hilfe bei Böller-Verletzungen

Silvester-Unfälle: Was zu tun ist, wenn man sich verletzt.

Häufig kommt es an Silvester zu Verbrennungen – zum Beispiel weil die Böller zu früh explodiert sind oder Feuerwerkskörper zu lange in der Hand gehalten wurden. Bei größeren Verbrennungen und Verletzungen sowie insbesondere bei Verletzungen am Auge sollte der Notarzt gerufen werden, der unter der Telefonnummer 112 erreichbar ist. Doch zu Silvester kann nicht nur das Feuerwerk gefährlich werden. Damit alle gesund ins neue Jahr gelangen, hier einige Tipps:

Kinder beaufsichtigen

Kinder zwischen 8 und 15 Jahren sind besonders gefährdet: Sie sollten nicht ohne Aufsicht Böller zünden dürfen und niemals Blindgänger aufheben. Diese könnten noch explodieren.

Sicherheitsabstand einhalten

Um typische Silvesterunfälle zu vermeiden, muss beim Zünden der auf der Packung angegebene Sicherheitsabstand eingehalten werden. Außerdem ist eine Schutzbrille sinnvoll.Raketen dürfen außerdem nie unter Bäumen oder Überdachungen gezündet werden.

Fremdkörper im Auge: Abdecken und Notarzt rufen

Ist beim Silvesterfeuerwerk ein Fremdkörper ins Auge geraten, sollte umgehend der Rettungsdienst alarmiert werden. Laien entfernen den Fremdkörper nach Expertenmeinung besser nicht. Stattdessen sollte das betroffene Auge mit einer keimfreien Wundauflage aus dem Verbandskasten abgedeckt werden. Anschließend werden beide Augen vorsichtig mit einem Tuch verbunden. So wird das verletzte Auge ruhiggestellt und dadurch Schmerzen gelindert.

Verbrennungen mit lauwarmen Wasser kühlen

Verbrennungen sollten sofort 10 bis 20 Minuten lang mit lauwarmen Wasser gekühlt werden. Ist die Brandverletzung größer, alarmiert man am besten sofort den Notruf. Bis der Rettungsdienst eintrifft, sollte der Verletzte :mit Jacken und Decken vor einer Unterkühlung geschützt werden. Blutet die Wunde allerdings, darf sie nicht gekühlt werden.

Größere Splitter nicht herausziehen

Bei Verletzungen durch größere Splitter oder sonstige Fremdkörper werden diese besser nicht herausgezogen, weil es sonst zu unkontrollierbaren Blutungen kommen kann. Sie sind ein Fall für den Notarzt.

Ohrstöpsel gegen Knalltrauma

Ein Knalltrauma oder dauerhafte Hörschäden lassen durch Ohrstöpsel verhindern.

Augen vor knallenden Sektkorken schützen

Auch knallende Sektkorken können das Auge treffen und zu heftigen Verletzungen führen. Der Korken passt genau in die Augenhöhle und kommen mit so großer Energie angeflogen, dass Blutungen im Augeninneren möglich sind, wenn er auf das Auge trifft. Um Unfälle zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Flaschenöffnung beim Entkorken nie auf Menschen zu richten. Sicherheitshalber sollte beim Öffnen außerdem ein Tuch – zum Beispiel eine Serviette oder ein Geschirrhandtuch- über den Korken gelegt werden.

