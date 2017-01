Horoskop 2017

Wie entwickelt sich meine Partnerschaft? Finde ich endlich die wahre Liebe? Lesen Sie, was die Sterne für jedes der zwölf Tierkreiszeichen in der Liebe im Jahr 2017 bereithalten. Der Astrologe Volker Reinermann berät seit vielen Jahren Privatpersonen. Für bekannte Zeitungen nd Magazine verfasst er hochwertige Horoskope. Und auch im Radio war er schon zu hören. Wer sich eine individuelle Beratung wünscht, kann sich telefonisch bei Volker Reinermann melden: (040) 28 025 14 69.

Steinbock | 22.12. - 20.01.

Bis Ende März weht in der Partnerschaft ein frischer Wind. Öffnen Sie sich unbedingt dieser Entwicklung. Denn Anfang Juni können Sie die Liebe ganz neu entdecken. Neptun steuert Ende Juni Romantik bei. Wassermann | 21.01. - 20.02.

Im August warten attraktive Begegnungen und geben dem Liebesleben wichtige Impulse. Zeitgleich schenkt Jupiter der Liebe große Zuversicht. Im September flammt die Leidenschaft erneut auf. Fische | 21.02. - 20.03.

Schon im Januar dürfen Sie sich auf eine romantische Liebe freuen, die auch sehr leidenschaftlich wird. Ab Herbst steht Ihr Miteinander in voller Blüte. Glanzpunkt Ihrer Liebe: Mitte November. Widder | 21.03.-20.04.

Venus und Mars sorgen im Februar und November für viel Leidenschaft. Gleichwohl gibt es Spannungen. Bis spätestens Mitte September finden Sie eine Lösung für ein dauerhaft stabiles und sehr harmonisches Miteinander. Stier | 21.04. - 20.05.

Im Januar, Juni und Oktober erleben Sie Zärtlichkeit und Harmonie. Im August drohen jedoch Streitereien und heftige Eifersucht. Doch im November können Sie eine romantische Liebe erleben. Zwillinge | 21.05. - 21.06.

Im Januar droht eine Enttäuschung. Doch bereits im Februar und im Mai wird Ihr Liebesleben belebt. Ende Juli können Sie sich sogar spontan verlieben. Bis in den Herbst gibt es dann harmonische Stunden zu zweit. Krebs | 22.06. - 22.07.

Sie dürfen sich im Februar auf eine Vielzahl attraktiver Kontakte freuen. Jupiter warnt jedoch vor Leichtsinn, zumal Ihr Freiheitsdrang groß ist. Suchen Sie Ende Fe-bruar das Gespräch. Eine versöhnliche Lösung ist möglich. Löwe | 23.07. - 23.08.

Sie dürfen sich besonders im Februar und Mai auf leidenschaftliche Stunden zu zweit freuen. Wenn Sie im August Ihr Miteinander bestätigen, sorgt Saturn dafür, dass die Liebe kein Strohfeuer bleibt. Jungfrau | 24.08. - 23.09.

Unklare Gefühle bereiten Ihnen zu Jahresbeginn einiges Kopfzerbrechen. Im Juni blühen die Gefühle wieder auf. Doch erst im Oktober kommen Sie dank Venus und Mars in der Liebe voll auf Ihre Kosten. Waage | 24.09. - 23.10.

Mitte Mai und Ende August wird es liebevoll-leidenschaftlich. Überhaupt können Sie bis September viele neue Kontakte knüpfen, aus denen sich eine harmonische, stabile Partnerschaft ergeben kann. Skorpion | 24.10. - 22.11.

Bereits Mitte Januar kommt Romantik ins Miteinander. Doch erst im November können sich mit Jupiter und Venus richtig intensive Gefühle einstellen, so dass einer glücklichen Liebe nichts im Wege steht. Schütze | 23.11. - 21.12.

Uranus verleiht Ihrer Liebe ganzjährig Originalität und Experimentierfreude. Im Februar und März verwöhnt Venus mit harmonischen Stunden. Im Dezember blühen Sie regelrecht auf und können sich ganz neu verlieben.

Im Jahr der Sonne

Jedes siebte Jahr ist ein Sonnenjahr. Im Jahr der Sonne schenkt sie allen Sternzeichen Lebenskraft, Aktivität und Energie.

Im Geburtsmonat wird das jeweilige Zeichen mit besonders viel Zuwendung beschenkt. Die Sonne gibt Kraft und ist Lebensspender. Ihre wohltuende Wärme erleichtert und erwärmt die Herzen und unterstützt uns das ganze Jahr über. Viel kommt 2017 in Bewegung, doch natürlich wirken auch die anderen Planeten ordentlich mit. Das kämpferische Mars-Jahr hat ein Ende und nun brechen sonnige, ruhigere und auch zielgerichtetere Zeiten an. Einzelne Sternzeichen können im Jahr der Sonne voneinander profitieren. Die Glückspilze unter den Sternzeichen dürften laut Jahreshoroskop 2017 auf jeden Fall die Zwillinge sein. Denn Jupiter bildet bis zum Oktober ein Glück spendendes Trigon zu ihrem Zeichen. Auch die Waagen erleben bis dahin eine segensreiche Zeit. Weitere Prognosen im Internet.

Sonne und Erde Um die Sonne einmal zu umrunden, braucht die Erde exakt 365 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,54 Sekunden. In diesem Zeitraum, durchläuft die Sonne von unserem Standpunkt auf der Erde ausgesehen, das gesamte Tierkreiszeichen und verweilt circa einen Monat in jedem Zeichen.

