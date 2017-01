Das Vitanas Senioren Centrum Am Stadtpark in der Stindestraße 31 lädt zweimonatlich an jedem ersten Dienstag von 16 bis 18 Uhr alle Interessierten zur ‚Kiezsprechstunde‘ mit erfahrenen Experten zu den Themen Soziales, Pflege und Betreuung ein. Jeder kann sich dabei von erfahrenen Experten aus dem Bereich Demenz, Pflege und Soziales individuell beraten lassen – ob dies nun Angehörige sind, die täglich mit demenziell erkrankten Menschen zu tun haben oder Fragen zu den Themen finanzielle Hilfen vom Staat‚ Patientenverfügung, Vollmachten, Betreuung oder Hilfsmittel, Pflegestufen und Leistungen der Kassen haben.

„Wegen der großen Nachfrage und des bestehenden Informationsbedarfs in unserem Kiez haben wir die Kiezsprechstunde ins Leben gerufen“, sagt Manuela Seewald-Menzel, Leiterin des Vitanas Senioren Centrums Am Stadtpark. Die Termine für 2017 sind am 7. Februar, 4. April, 6. Juni, 10. Oktober und 5. Dezember. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, weitere Informationen gibt es unter folgender Nummer: (030) 929 01 6 – 0 .

red.