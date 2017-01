Wenn der Tannenbaum nadelt

Umwelt: Abholtermine der Stadtreinigung.

So schön der geschmückte Weihnachtsbaum im heimischen Wohnzimmer auch aussieht, irgendwann fängt er an zu nadeln und muss raus aus der guten Stube. Deshalb holt die BSR im Januar wieder die alten Tannenbäume vom Straßenrand ab: Zwischen dem 7. und 20. Januar gibt es pro Stadtteil zwei Sammeltermine. Lichtenrade, Mariendorf und Marienfelde werden am 7. und 14. Januar beräumt, Tempelhof am 10. und 17. Januar.

Die BSR bittet darum, die Bäume bis spätestens 6 Uhr früh am Abholtag oder schon am Vorabend an den Straßenrand zu legen. Der ausgediente Weihnachtsbaum muss vollständig ab­geschmückt sein, das heißt auch Lametta ist zu entfernen. Den Baum bitte weder zerkleinern noch in Müllsäcke stecken! Die Arbeit der BSR wird zudem erleichtert, wenn die Bäume gut sichtbar und in kleinen Baumgruppen abgelegt werden.

red