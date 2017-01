Aufruf: Villa Kult sucht Künstler für Ausstellung.

Strenggenommen ist Kult die ritualisierte Handlung zur Verehrung von Gottheiten. Doch heute gibt es Kultfilme, Kultmusik, Kultfigur… Kult, kultisch, kultig. Doch was sagen uns heute diese Begriffe? Der Kunstraum Steglitz e.V. sucht für seine geplante Ausstellung „Kult im Wandel“ Künstler aus dem Raum Berlin-Brandenburg. Diese sollen über das Thema reflektieren, eigene Assoziationen finden und sie künstlerisch in Malerei, Fotografie, Druckgrafik, Skulptur (nur Arbeiten ab 2014) sowie Musik, Performance und Lesungen im Rahmen von Extraveranstaltungen umsetzen.

Ausgestellt werden die Werke dann vom 28. April bis 24. Juni in der Villa Kult, Hindenburgdamm 12. Künstler können sich noch bis zum 13. Februar ausschließlich per Mail an bildendekunst@kunstraumsteglitz.de (max. 2 MB) bewerben.

red, Bild: Villa Kult