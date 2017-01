Kreuzfahrten 2017 – So beliebt wie nie in Berlin

Kreuzfahrten stehen in diesem Jahr ganz oben auf der Wunschliste der Urlauber. Auch bei den Berliner gehört das Reisen mit den komfortablen Schiffen zu den Favoriten. Reisebüros verzeichnen eine steigende Nachfrage nach den Schiffsreisen. Was macht eine Kreuzfahrt zum beliebten Urlaubserlebnis?

Tolle Schiffe

Perfekte Schiffe, die mit allen Vorzügen eines komfortablen Hotels ausgestattet sind und angenehm über das Meer gleiten bieten einen hohen Erholungseffekt und garantieren unvergessliche Erlebnisse. Auf den großzügigen Decks ruht der Urlauber bequem im Liegestuhl und genießt einen kühlen Drink. Im Swimmingpool und dem Whirlpool entspannen die Gäste, nachdem sie auf dem Jogging-Parcours ihre Fitness trainiert haben. Wer möchte spielt Volleyball oder eine Partie Shuffleboard. Das schwimmende Hotel zieht derweil in ruhigen Bahnen durch das Meer.

Komfortable Ausstattung und ausgezeichnete Gastronomie

Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten gibt es nicht nur bei einem Landausflug. Die Kreuzfahrtschiffe bieten ganze Ladenzeilen mit exklusiven Shops. Ein neuer Badeanzug oder ein Souvenir findet sich in der Schiffsboutique ebenso wie ein spannendes Buch. Deutsche und internationale Reedereien verfügen über eine Kreuzfahrt-Flotte, die aus größeren und kleineren Schiffen besteht. Der Kunde sucht entsprechend seinen Vorstellungen ein kleineres Schiff mit einem familiären Ambiente aus oder wählt ein größeres Schiff, das über umfangreiche Einrichtungen verfügt.

Während der Kreuzfahrt ist die Verpflegung inbegriffen. Zum Essen treffen sich die Gäste in einem der verschiedenen Restaurants. Die Büfetts mit einer großen Auswahl an kalten und warmen Speisen bieten alles, was das Urlauberherz begehrt. Im Spezialitäten-Restaurant werden nationale und internationale Gerichte serviert. An der Poolbar erhält der Gast ein erfrischendes Getränk oder probiert einen exotischen Cocktail.

Abends erleben die Gäste einen atemberaubenden Sonnenuntergang über dem Meer und schauen im Theater eine lustige Aufführung an. Viele Reedereien engagieren bekannte Künstler, die eine Kreuzfahrt mit ihrem musikalischen Programm bereichern. Zum Tanz bis in die frühen Morgenstunden lädt die Discothek ein. Kreuzfahrten gelten als sehr unterhaltend und bieten viel Abwechslung. Auf www.kreuzfahrt-zeitung.de finden sich zahlreiche Vorschläge für Kreuzfahrt-Ferien und spannende Reiserouten. Waren Kreuzfahrten früher nur etwas für ältere Gäste, begrüßen die Reedereien heute vielfach ein junges Publikum und Familien mit Kindern an Bord ihrer Schiffe.

Interessante Reiserouten

Außer einem komfortablen Zimmer und einer ausgezeichneten Gastronomie bildet die Reiseroute den Höhepunkt einer Kreuzfahrt. Die Angebote der Kreuzfahrt-Veranstalter sind vielfältig. Beliebt sind Mittelmeer-Kreuzfahrten, die zu unterschiedlichen mediterranen Häfen führen. Auch die Fernostrouten verzeichnen ein großes Interesse. Mit den komfortablen Schiffen lässt sich auch das kühle Nordmeer erkunden.

Bei einem Landausflug lernen die Urlauber die Schönheiten ferner Hafenstädte kennen. Bei den Mittelmeerhäfen nimmt Barcelona eine herausragende Stellung ein. Der Kreuzfahrthafen liegt unmittelbar im Zentrum. Die bekannteste Flaniermeile der Stadt, die Rambla, ist vom Hafen bequem zu Fuß erreichbar. Die berühmte, von Gaudi gestaltete Kathedrale zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der spanischen Großstadt.

Im Indischen Ozean zählt Bali zu den Favoriten der Kreuzfahrtgäste. Mit seiner traditionellen Kultur, den bezaubernden Naturwundern und dem modernen Einfluss gehört Bali zu den vielseitigsten Reisezielen. Bei einem Landausflug von ihrem Kreuzfahrtschiff aus lernen die Besucher die liebliche Insel mit ihrer reichen Tempelkultur kennen. Bei einem traditionellen balinesischen Reisgericht genießen die Gäste die lokale Küche.

red.