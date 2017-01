Pittiplatsch in Friedrichshagen

Kinder: Ein Programm mit den Original Fernsehfiguren.

Pittiplatsch und Schnatterinchen haben auch in diesem Jahr die Koffer gepackt und warten auf den Reisebus. In dem haben schon Mauz und Hoppel, Mischka und Frau Elster sowie Herr Fuchs Platz genommen. Moppi sitzt mit einem Riesen-Knochen ganz vorn neben der Märchenerzählerin Bärbel, die als Reiseleiterin die Fahrtroute bestimmt.

Gute Laune

Wie in jedem Jahr um diese Zeit verlassen die Puppen den Märchenwald und reisen zu den Kindern und Familien in die Theater und Kulturhäuser. Am Samstag, 14. Januar, 11 Uhr, kommen Pittiplatsch und seine Freunde nach Friedrichshagen ins Filmtheater Union, Bölschestraße 69. Mit im Gepäck haben sie natürlich jede Menge gute Laune und ihr grosses Märchenbuch, aus dem sie den Zuschauern bei ihren Veranstaltungen Geschichten vorspielen. Pittiplatsch hat versprochen, diesmal brav zu sein. Aber wer diesen kleinen Kobold kennt, weiß, dass er diesen Vorsatz schon an der nächsten Waldkreuzung vergessen hat und ordentlich auf den Busch klopft. Steckt er in einer Zwickmühle, keine Bange, er findet auch wieder raus. Schnatterinchen träumt schon lange davon, eine Prinzessin zu sein, wird aber immer vom knurrenden Moppi gestört. Die einstündige Show ist für alle kleinen und großen Kinder, für alle Puppenfreunde und für alle, die im Herzen jung geblieben sind. Vor 55 Jahren erblickte Pittiplatsch das Licht der Welt. Emma Lange hat den kleinen Rüpel geschaffen, Heinz Schröder schenkte ihm mehrere Jahrzehnte seine unverwechselbare Stimme und das Fernsehen machte ihn populär – die alten Filme sind auch heute noch zur Sandmännchenzeit ein Quotenbringer. Der Eintritt zur Aufführung mit den Original-Fernsehpuppen kostet für Erwachsene zehn Euro, für Kinder acht.

red, Bild: Show Express