…von der Liebe, einem Freund und gar keinem Auto. So lautet das Programm des deutsch-argentinischen Chansontheaters von und mit Lola Bolze und Jorge Idelsohn. Das Duo PianLola – Berliner Kabarett und Tangomusik – tritt am 14. Januar, 19 Uhr, im Zilles Stubentheater, Jägerstraße 40, auf. Tickets gibt es für 15 Euro, Reservierung ist per Telefon unter (030) 66 30 93 18 möglich.

red