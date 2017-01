Schuldenkieze in Marzahn und Hellersdorf

Fast jeder Fünfte im Bezirk kann Rechnungen nicht bezahlen.

Immer mehr Einwohner für Berlin, immer mehr Touristen – der Hauptstadt-Boom hält an. Jeder achte Berliner, und sogar jeder siebte Bewohner aus Marzahn-Hellersdorf kann seine Rechnungen nicht bezahlen. 373.221 volljährige Berliner gelten als überschuldet, nehmen also monatlich weniger Geld ein, als sie für die Tilgung ihrer Schulden benötigen. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten Schuldneratlas der Wirtschaftsdatenbank Creditreform hervor. Zwar ging im Vergleich zum Vorjahr die Schuldnerquote im Bezirk rund 0,5 Prozent zurück, dennoch bleibt der Stadtteil im Spitzenfeld der privaten Schuldenmacher. 15,4 Prozent aller Marzahn-Hellersdorfer sind überschuldet, allein in Neukölln (15,6 Prozent), Spandau (15,81 Prozent) und im Wedding (18,13 Prozent) sind die Quoten höher. Die Positivspitzenreiter waren auch im vergangenen Jahr Zehlendorf (7,49 Prozent) und Charlottenburg-Wilmersdorf (8,83 Prozent) mit den niedrigsten Schuldnerquoten.

Quote ging zurück

In der Hauptstadt waren im Jahr 2016 rund 3.000 Personen oder 0,8 Prozent weniger überschuldet, als im Jahr zuvor. Die Zahl der Schuldner in ganz Deutschland ist gleichzeitig um 1,9 Prozent gestiegen. Der Finanzdienstleister Creditrefom begründet die positive Entwicklung in der Hauptstadt mit der „anhaltend guten Wirtschaftslage“ und einer stark sinkenden Arbeitslosigkeit. Zwischen Oktober 2015 und Oktober 2016 ging die Zahl der Arbeitslosen um rund 8,5 Prozent zurück. Doch ganz so rosig sind die neuen Zahlen aber nicht in allen Aspekten:. So liegt das Verhältnis der überschuldeten Personen zur Bevölkerungszahl in Berlin aktuell bei 12,7 Prozent, bundesweit dagegen nur bei zehn Prozent. Dazu kommt, dass gerade die Gruppe der Schuldner, die es zum Beispiel mit Privatinsolvenz besonders hart trifft, in Berlin seit Jahren kontinuierlich zunimmt – allein im Vergleich zum vergangenen Jahr um 2,8 Prozent.

Hohe Überschuldung

Der Anteil der so genannten hart überschuldeten Bürger ist mit rund zwei Dritteln aller Schuldner in Marzahn und Hellersdorf besonders hoch, obwohl diese Quote immerhin seit dem Jahr 2015 nahezu konstant blieb. So gelten den aktuellen Berechnungen zufolge 16,62 Prozent der Männer und 8,78 Prozent der Frauen als überschuldet. Bundesweit erreichen die Überschuldungsquoten bei den Männern 19 Prozent und bei den Frauen 13 Prozent. Altersüberschuldung wird auch in Berlin mehr und mehr zu einem Thema. Die Creditreform-Daten zeigen für die Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen hohe Schuldnerquoten in Wedding, Tiergarten und Kreuzberg. Mancherorts weist diese ältere Menschen schon die zweithöchste Überschuldung aller Altersgruppen auf.

Weitere Informationen finden sie unter www.schuldnerberatung-berlin.de.

Daniel Seegert /ylla, Bild: Getty Images/iStockphoto/ michaelstephan-fotografie