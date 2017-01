Gesundes Kochen im Meredo

30.1. – 3.2., Medienkompetenzzentrum, Namslaustr. 45/47.

Das Medienkompetenzzentrum meredo in der Namslaustraße 45/47 will in den Ferien vom

30. Januar bis 3. Februar mit Jungen ab neun Jahren kochen und ein eigenes Menü ausprobieren. In kleinen Gruppen lernen die Jungen täglich von 9 bis 16 Uhr alles, was zur Erstellung eines tollen Menüs gehört. Es gibt täglich ein Frühstück und ein Mittagessen. Die Teilnehmer werden das Projekt mit einem Blog begleiten, es soll ein Rezeptfilm und ein Rezeptheft entstehen. Am Ende der Woche wird den Eltern dann das Drei-Gänge-Menü präsentiert. Mitmachen können Jungen mit Interesse am Kochen, Filmen, Fotografieren und Gestalten. Die Kosten betragen maximal 50 Euro pro Person inklusive Frühstück und Mittagessen für den gesamten Projektzeitraum. Kinder aus bedürftigen Familien können einen Kostenzuschuss erhalten.

red, Bild: ThinkstockiStock/sergio_kumer