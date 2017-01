Tiere beobachten und fürs Leben lernen

Tierpark-Akademie: Schüler entdecken faszinierende Naturthemen für sich.

Ob Pandas, Eisbären, Löwen, Meerkatzen oder Kaninchen – im Zoo und im Tierpark gibt es immer Interessantes zu erfahren. Gemäß der Weisheit, dass Nichts charakterbildender ist, als die Beobachtung von Tieren, haben sich Zoo und Tierpark eine ganz eigene Akademie zugelegt, in der Menschen ihr Wissen zu interessanten Tier- und Naturthemen vertiefen können. Diese Akademie der Hauptstadtzoos gibt es bereits seit 5 Jahren als Lernakademie, die die Grundlagen über Tiere und deren Verhaltensweisen vermittelt und eine Vielzahl von Informationen über Tierpark und Zoo vermittelt. Hier erhalten die Teilnehmer in speziellen Semesterprogrammen Kenntnisse über die faszinierende Tierwelt, verbunden mit Exkursionen, die hauptsächlich im Tierpark Friedrichsfelde stattfinden. Insbesondere Kinder und Schüler haben die Gelegenheit innerhalb der Schülerakademie bei den Entdeckungsreisen spannende Beobachtungen live vor Ort zu machen. Dabei dürfen die Akademieteilnehmer Dinge sehen, die sonst den Besuchern oft verborgen bleiben: Neben der Antwort zu Fragen wie „Wieso friert ein Pinguin auf dem Eis nicht fest?“ werden verschiedene Themen wie Mikroskopie, Artenschutz oder Evolution behandelt. Pro Themenblock befassen sich die Kinder mit einem Kontinent und den Ozeanen, Seen, Flüssen und den Tieren, die auf diesem Kontinent leben.

Die Schüler-Akademie findet mehrmals im Jahr in sechs unterschiedlichen Themeneinheiten von jeweils zehn Nachmittagen statt. Es gibt die Möglichkeit, immer an einer der beiden Wochentermine – jeweils dienstags oder donnerstags – teilzunehmen. Nach jedem Unterrichtsblock gibt es Zertifikate und zum Schluss das Diplom der Schüler-Akademie.

Die Akademie der Hauptstadtzoos ist ein selbsttragendes Weiterbildungsprogramm, welches vom Förderverein von Tierpark und Zoo organisiert wird und neben dem festen Vorlesungsprogramm auch einige Zusatzveranstaltungen anbietet. Pro Block kostet die Teilnahme an der Schüler-Akademie 35 Euro und beinhaltet eine Jahreskarte für den Tierpark.

Anmeldungen und Infos zur Schülerakademie

030-51 53 14 07

info@freunde-hauptstadtzoos.de

Stefan Bartylla, Bild: Akademie der Hauptstadtzoos