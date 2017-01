3 x 2 Tickets gewinnen

Am 4. und 5. Februar stürmt die Night of the Jumps erneut die deutsche Hauptstadt. Für zwei Tage übernimmt die extremste Freestyle-Motocross-Sportserie der Welt das Zepter in Berlin und lässt ihre Extremsportler durch die Mercedes Benz Arena fliegen. Für den 5. Februar verlost das Berliner Abendblatt 3 x 2 Freikarten.

Zwölf der weltbesten FMX-Athleten aus nahezu allen Kontinenten kämpfen in Berlin um wichtige Punkte der offiziellen „FIM Freestyle MX World Championship“. An den Start gehen werden die „Heroes“ der Night of the Jumps, Weltmeister der letzten Jahre und die Shootingstars der weltweiten FMX-Szene. Mit dabei ist natürlich der aktuelle Weltmeister Maikel Melero. Der Spanier hat die WM in den vergangenen drei Jahren dominiert und 2016 das Berliner Publikum mit spektakulären Tricks wie der California Roll, dem Flair oder dem Doublegrab Flip begeistert und einen Doppelsieg eingefahren. Zehn Absprungrampen werden den Sportlern in der Mercedes Benz Arena zur Verfügung stehen, so viele wie bei keinem anderen WM-Stopp der Saison. Die Night of the Jumps ist ein Muss für alle Adrenalin- und Motorsport-Fans. Tickets und Infos gibt es im Internet.

Gewinnen Sie mit dem Stichwort „Jump“

Wer teilnehmen möchte, schickt bis 31. Januar eine E-Mail mit Kontaktdaten inkl. Telefonnummer an: gewinnen@mdscreative.com. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

red., Bild: Johannes Nollmeyer