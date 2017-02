Rossmann eröffnet nach Umbau

Drogerie: Rabatt auf das gesamte Sortiment an der Potsdamer Straße.

Am 4. Februar öffnet der Drogeriemarkt ROSSMANN an der Potsdamer Straße 124/125 nach Umbau wieder seine Türen. Auf 400 Quadratmetern wird dem Kunden überzeugendes Sortiment mit Schwerpunkten bei Haar- und Körperpflege, dekorativer Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln geboten. Besonders preiswert sind die ROSSMANN-Qualitätsmarken. Seit Jahren erfolgreich ist auch der ROSSMANN-Fotoservice. Selbstverständlich ist auch hier Qualität oberstes Gebot. Das bewährte fünfzehnköpfige Team um Marktleitung Judith Kovach steht den Kunden zukünftig Montag bis Samstag von 9 bis 21.30 Uhr zur Verfügung. Judith Kovach freut sich: „Jetzt bieten wir unseren Kunden ein modernes Ladenbild. Wir werden bis zum 11. Februar einen Eröffnungsrabatt von 10 Prozent auf das gesamte Sortiment gewähren.“ Ausgenommen sind lediglich Zigaretten, Presseerzeugnisse, Bücher, Prepaid-Aufladungen und Geschenkgutscheine. Interessant dürfte in diesem Zusammenhang sein, dass der Eröffnungsrabatt auch für die Aktionspreise in der Werbung gilt. Außerdem gibt es Coupon-Aktionen, zum Beispiel Gratisabzüge von Digitalbildern.

red.