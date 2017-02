Teurer wohnen

Report: In Pankow steigen die Mieten im Berlinvergleich überdurchschnittlich schnell.

Berlin verzeichnet Zuwachs, der Beliebtheitsgrad steigt, Wohnungen werden rar. So ist die Hauptstadt auf den Bau neuer Wohnungen angewiesen – und die Mieten steigen von Jahr zu Jahr. Aus dem aktuellen Wohnmarkt-Report von Berlin Hyp und der Beratungsgesellschaft CBRE geht hervor, dass die Angebotsmieten um 5,6 Prozent gestiegen sind. Die durchschnittliche Kaltmiete liegt jetzt bei neun Euro.

Milieuschutz versagt

Anwohner im Bezirk Pankow dagegen müssen noch tiefer in die Tasche greifen als der Berliner Durchschnitt. 9,57 Euro pro Quadratmeter für eine Mietwohnung, das ist der Mittelwert. Damit verzeichnet der Bezirk die vierthöchsten Mietpreise. Absolute Höchstpreise werden in Friedrichshain-Kreuzberg verlangt (11,04 pro Quadratmeter), gefolgt von Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf. Auch der prozentuale Anstieg fiel in Pankow mit plus 6,1 Prozent im Berlinvergleich überdurchschnittlich aus. Das Jahr 2016 war das erste vollständige Jahr mit Mietpreisbremse und Milieuschutz. Diese Instrumente scheinen jedoch nicht zu wirken. Reiner Wild vom Berliner Mieterverein deutet die Ergebnisse des Reports als „schonungslose Darstellung des Marktversagens“. „Eine Wohnung mit fünf bis sechs Euro pro Quadratmeter nettokalt zu finden, ist zu einem Glücksspiel geworden. Der Wohnungsmarkt trägt immer mehr zur Spaltung der Gesellschaft bei, die Immobilieneigner werden reicher, die Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen ärmer“, so Wild. Anstatt einer Entspannung des Wohnmarktes sind nun auch die noch preiswerten Quartiere in Berlin prozentual durch die Decke geschossen. Der Humboldthain beispielsweise verzeichnet einen prozentualen Mietenanstieg um 47 Prozent. Laut Wild haben weder der angewachsene Neubau noch die Instrumente zur Mietendämpfung, wie zum Beispiel die Mietpreisbremse, auf den Wohnungsmarkt gewirkt. Er appelliert deshalb an den Senat, umgehend eine Bundesratsinitiative zur Verbesserung des Mieterschutzes zu starten, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen.Auch bei den Eigentumswohnungen wird noch eine Schippe draufgelegt. Der durchschnittliche Preis stieg um fast 10 Prozent auf 3.289 Euro pro Quadratmeter. Die höchsten Durchschnittspreise wurden in Mitte (4.139 Euro), Friedrichshain-Kreuzberg (3.926 Euro) und Charlottenburg-Wilmersdorf verlangt (3.713 Euro). Auch in dieser Rubrik rangiert Pankow auf Rang vier ((3.442 Euro) – ein Anstieg um 12,9 Prozent. Am meisten ziehen die Preise für Wohneigentum in Spandau (plus 23,7 Prozent), Lichtenberg (plus 23 Prozent) und Tempelhof-Schöneberg (plus 21 Prozent) an. Wohneigentum in Berlin wird immer beliebter. 44 Neubauprojekte wurden 2016 in Mitte angestoßen. Dabei handelt es sich bei nur zwölf Projekten um die Errichtung von Mietwohnungen.

Geringe Kaufkraft

Seit 2005 wuchs die Bevölkerung Berlins um 270.000 Einwohner. Dieser Zuwachs bringt eine große Nachfrage am Wohnungsmarkt mit sich, an welcher sich die Mieten orientieren. Das heißt: Die Mieten steigen – dabei ist die Kaufkraft der Berliner im Vergleich zu anderen Großstädten noch immer deutlich geringer (Köln: plus 14,6 Prozent, Hamburg: plus 18,6 Prozent, Frankfurt: plus 23,7 Prozent, München: plus 42,5 Prozent).

