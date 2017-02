Be my Valentine!

Feiern: Die Amber Suite lädt am Valentinswochenende zur Single-Party Hauptstadtherzen.

Love is in the air! Der romantischste Tag des Jahres erinnert nicht nur Paare daran, sich der eigenen Liebesbeziehung zu widmen. Auch Singles nutzen die knisternde Atmosphäre und machen sich am darauffolgenden Valentinswochenende auf die Pirsch! Wer in Sachen Liebe nicht auf Tinder und Co. setzen will, sondern Mr. und Mrs. Right lieber live und in Farbe begegnen möchte, hat am 18. Februar 2017 ab 20 Uhr in der Amber Suite wieder Gelegenheit dazu, die Funken sprühen zu lassen und echtes Herzflattern zu erleben.

Mit der Single-Partyreihe Hauptstadtherzen stellt sich der Kult Club im Ullsteinhaus ganz auf das Flirten in Old School-Manier ein und lädt feierfreudige Singles wie Paare dazu ein, die Nacht zum Tage zu machen. Romantisches Flair verbreiten im Ballroom auch die KuschelRock-Klassiker von DJ Deenoeree, während das Trio um DJ Shy, DJ Smooth & DJ MiBa im DanceClub den Partygästen mit besten Club Sounds einheizt. Wer sich auf der Tanzfläche gleich auf die Suche nach seinem persönlichen Valentin fürs nächste Jahr machen möchte, wird sogar belohnt: Begegnen sich zwei Singles mit zueinanderpassenden Flirtkarten, dürfen sich beide gemeinsam an der Adam’s Bar einen Eisbrecher-Drink servieren lassen. Daneben erwarten die Gäste Walking Acts, ein Fotobooth und Engtanzrunden, die die Stimmung auflockern und für eine ausgelassene Partyatmosphäre sorgen. Flirt- und feierfreudige Lovebirds müssen dabei nicht alles auf eine (Flirt-)Karte setzen – denn das Amber Suite-Team gibt einsamen Herzen an jedem dritten Samstag im Monat die Gelegenheit, die bessere Hälfte zu finden. Der Eintritt zum Valentins-Samstag im Amber Suite, Mariendorfer Damm 1, kostet zwölf Euro.

red, Bild: Amber Suite