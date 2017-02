3 x 2 Tickets gewinnen

Tinpan Orange und die Metro in Melbourne haben eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit: Beide profitieren vom zauberhaften Gesang von Emily Lubitz. Die Frontfrau des australischen Folk-Trios Tinpan Orange hat 2012 der weltberühmten Sicherheitskampagne der Metro „Dumb Ways To Die“ ihre Stimme geliehen und wurde so bis heute von knapp 140 Millionen Menschen gehört. Ihr bereits fünftes Studioalbum „Love Is A Dog“ ist im Herbst 2016 erschienen – pünktlich zu Beginn der Europa-Tour mit ihren australischen Freunden von The Cat Empire. Am 27. Februar, 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr), gibt sich das Trio in der Kantine am Berghain die Ehre. Das Berliner Abendblatt verlost 3 x 2 Freikarten.

„Love Is A Dog“ ist einmal mehr inspiriert von der Liebe. Mit ihrem bittersüßen Neo-Folk erzählen die Geschwister Emily und Jesse Lubitz zusammen mit dem Violinisten Alex Burkoy von unerfüllten Träumen und verschmähten Gefühlen, zeigen sich gleichzeitig dennoch hoffnungsvoll.

www.tinpanorange.com

