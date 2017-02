Herzenswärme bei Minusgraden

Soziales: Fünftklässler der Elizabeth-Shaw-Schule sammeln für Obdachlose.

Seit Schuldirektorin Petra Herre vor zwei Monaten das Buch „Ein mittelschönes Leben“ von Kirsten Boie in den Deutschunterricht genommen hat, dreht sich bei den Fünftklässlern der Elizabeth-Shaw-Grundschule alles um Obdachlose. Die Schüler wollten selbst etwas tun und organisierten gleich drei Kuchenbasare. Dabei sind stolze 438 Euro zusammengekommen, die sie kürzlich der Leiterin des Referates Wohlfahrt und soziale Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Heike Golletz, sowie Wärmebus-Fahrer Carlo Trobisch überreichten. Drei mal 45 Minuten löcherten sie die beiden rund um den DRK-Wärmebus. Sie erfuhren, dass die ehrenamtlichen Helfer sich auch mit Obdachlosen verständigen können, die eine andere Sprache sprechen. Notfalls mit Händen und Füßen. Oder mit Bilderkarten.

Hund als Begleiter

Heike Golletz erzählte, dass es nicht nur in Berlin einen Wärmebus gebe. In Paris können Obdachlose in einem ausrangierten Rettungswagen zu Notunterkünften gefahren werden. Kinder, die in Berlin auf der Straße leben, gebe es zum Glück nur wenige. Zu ihrer Sicherheit haben Obdachlose oft einen Hund dabei, der gleichzeitig ihr einziger Begleiter ist. Passanten versorgen die Hunde gut mit Futter.

Carlo Trobisch ist als Fahrer dabei, seit der DRK-Wärmebus 2009 startete. Sein bewegendster Moment liegt erst drei Wochen zurück, als er eine hilflose, kranke Obdachlose in eine Frauenunterkunft gebracht hat. Bei den Minusgraden hätte sie die Nacht nicht überlebt.

Wäsche gekauft

Von dem gesammelten Geld der Schüler kauft das Team einen Stapel Unterwäsche für Obdachlose. Übrigens, noch bis Ende März kann jeder bei Bedarf den DRK-Wärmebus zu einem Obdachlosen rufen.

Telefon: (0170) 910 00 42

red/mh, Bild: Elizabeth-Shaw-Schule