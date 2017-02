Preis der Musikschule

Zum neunten Mal findet am 11./12. März in der Musikschule Paul-Junius-Straße 71 der traditionelle Schostakowitsch-Wettbewerb statt. Darauf folgt das Preisträgerkonzert am 22. März, um 18.30 Uhr im Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112.

red.