5. Spirit of Istanbul Festival

4. März, 19 Uhr, Arena Halle, Eichenstraße 4.

Diesen März vereinen die großen Städte Berlin und Istanbul ihre Kunst, Kultur und ihre kulinarischen Highlights: Yeni Raki lädt bereits zum 5. Mal zum Spirit of Istanbul Festival in die Arena Berlin ein. Mit Rebecca Mir als Moderatorin, Top Acts wie Culcha Candela oder die DJ-Legende Senay Güler sowie ausgefallenem türkischen Essen werden tausende Gäste inspiriert, das Motto des Abends gemeinsam zu feiern: Unrush your world! Eine Auswahl internationaler Musik-Acts und eine Ausstellung bekannter urbaner Fotografen beleben den Geist, darunter Exponate des Berliner Fotografen Thomas Kakareko sowie des türkischen Fotokünstlers Levent Özçelik. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter rechnet zum Festival mit 7.500 Gästen.

Weitere Informationen unter Telefon: (030) 533 203 0

red, Bild: Yeni Raki