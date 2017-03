Ab dem 8. März findet jeden 2. Mittwoch im Monat im PestalozziTreff ein Kochkurs zu gesunder Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit statt. Die Uhrzeit vereinbaren die Teilnehmer direkt mit Kursleiterin Catrin Bechimer per E-Mail an catrin.bechimer@posteo.de.

red.