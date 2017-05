Konzert: „Wir Kinder vom Kleistpark“

Rückblick und eine neue CD.

„Wir Kinder vom Kleistpark“ feiern ihren 10. Geburtstag. Zeit für einen Rückblick und Zeit für eine neue CD! Zum Konzert wird am 20. und 21. Mai, 16 Uhr, geladen. Neben den beliebten Kleistpark-Evergreens und dem Kleistpark-Rap erklingen viele Lieder und Tänze der neuen CD „10 Jahre“ in unterschiedlichen Sprachen wie zum Beispiel Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Spanisch, Russisch und natürlich Deutsch im Kleistpark-Stilmix aus Weltmusik, Klassik und Pop. Den thematischen Bogen des Konzerts bildet diesmal der bevorstehende Geburtstag der Kinder vom Kleistpark, der sich vom Vorabend bis zum Geburtstagsmorgen spinnt.

Das Publikum begleitet singend und tanzend die Kleistpark-Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren auf eine turbulente Traumreise durch die Nacht. Mit von der Partie sind die jugendlichen und erwachsenen Kleistpark-Sänger und -Tänzer. Für die Begleitung in wundervollen, musikalisch anspruchsvollen Arrangements sorgt wie immer die Kleistpark-Band. Karten zu 13, ermäßigt zehn Euro gibt es per Mail an karten@wirkindervomkleistpark.de.

(red)