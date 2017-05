Trödelmarkt in Lankwitz

Kunst- und Designfans werden im Seniorenzentrum fündig.

Rund um das Vitanas Senioren Centrum Rosengarten in Lankwitz (Preysingstraße 40) findet am 6. Mai nun schon zum zwölften Mal der beliebte Kiez-, Kunst- und Trödelmarkt statt. Ob alte Möbel, Taschen, Omas Teeservice oder Kinkerlitzchen aus vergangenen Zeiten, hier ist für so ziemlich jeden Handarbeits-, Kunst- und Designliebhaber sowie große und kleine Bummler etwas dabei. Bei schwungvoller Akkordeonmusik können alle Stände erkundet werden. Um Kaffee und Kuchen, die beliebten Rosengarten-Waffeln, Grillwürste und kühle Getränke kümmert sich das Team des Vitanas Senioren Centrums Rosengarten.

Mit Schwung

„Der Trödelmarkt bietet, neben der geselligen Unterhaltung, eine gute Gelegenheit unser Haus und die Bewohner kennenzulernen“, sagt Centrumsleiter André Krämer. „Wir erwarten auch dieses Mal viele Angehörige, Nachbarn und Trödelliebhaber, die sich bei stimmungsvoller Musik beim Bummeln, Stöbern und Feilschen vergnügen.“

Red., Bild: Veranstalter/iStock