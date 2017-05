ADFC-Tour in den Lichtenberger Süden

Die „Frülings-Kieztour“ in den Süden führt in familienfreundlichem Tempo, auf autoarmen Wegen über eine Strecke von 20 Kilometern am 7. Mai bis in den südlichsten Zipfel des Bezirks. Die Tour führt ab Startpunkt Rathaus Lichtenberg in der Möllendorfstraße um 14 Uhr zur ehemaligen Stasi-Zentrale,, zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde, über den Ortsteil Friedrichsfelde mit Kirche und Tierpark weiter nach Karlshorst mit neu gestaltetem Theaterplatz und der Trabrennbahn. Die Tour endet bei einem frühlingshaften Imbiss und Rundgang in der grünenden und blühenden Gartenarbeitsschulem in Karlshorst. Dort stehen kleine Speisen und Getränke bereit. Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos und eine Anmeldung auch nicht erforderlich.

