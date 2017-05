Kirchentag mit Open-Air-Feierabendmahl.

Für das zentrale Open-Air-Feierabendmahl des Evangelischen Kirchentages am 26. Mai, 19 Uhr, werden einhundet alte Tischdecken gesucht. Im Anschluss an den Gottesdienst an der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße, in dem die Band Klangfisch musiziert und Marianne Birthler die Predigt hält, soll eine Mahlfeier mit circa 1.000 Menschen gehalten werden. Dabei sollen sich Zehnergruppen zusammenfinden, die sich aus einhundert vorbereiteten Picknickkisten heraus das Essen teilen: Brot und Saft, Trauben, Käse und Oliven.

Dies alles soll für das Picknick auf dem Rasen der Mauergedenkstätte ausgebreitet werden. Wer also eine oder zwei Tischdecken übrig hat, für die er keine Verwendung mehr hat, sollte sich bitte im Kirchenbüro der Versöhnungsgemeinde melden. Gern können die Tischdecken auch direkt im Gemeindehaus oder am Besuchertresen des Dokumentationszentrums, beides Bernauer Straße 111, abgegeben werden.

Tel.: (030) 463 60 34

