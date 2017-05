Erlebnis Schifffahrt

Die entspannte Art, Berlin zu erkunden.

Die Stern und Kreisschifffahrt GmbH lädt wieder zu vielseitigen Ausflugsfahrten ein. 31 Fahrgastschiffe stehen bereit, Berlin und das brandenburgische Umland vom Wasser aus zu präsentieren. Die ungewöhnliche Perspektive überrascht immer wieder mit ganz neuen An- und Aussichten. Es gibt viel zu entdecken. Mit den drei Fahrtgebieten Havel, City und Spree deckt die Stern und Kreisschifffahrt einen Großteil der befahrbaren Wasserstraßen in und um Berlin herum ab. Es gibt vielfältige Angebote für Erholungssuchende, Entdecker, Einheimische und Touristen. Ob idyllische Naturlandschaften oder quirliger Großstadttrubel, Entschleunigung oder Partyfieber – das umfangreiche Angebot an Linienfahrten, Kombi-Touren mit Schiff und Bus oder Eventfahrten hält für alle Passendes parat. Übrigens: Jedes Schiff hat eine gastronomische Versorgung. Infos und Tickets sind online und per Telefon erhältlich.

Verlosung

Wir verlosen je zwei Ticktes für die 7-Seen-Rundfahrt ab Wannsee, die Oberhavelseen-Rundfahrt ab Tegel, die Spreefahrt ab Hafen Treptow oder Köpenick. Wer gewinnen will, sendet uns bis 9. Mai eine E-Mail mit Stichwort „Schifffahrt“, Adresse und Telefonnummer an gewinnspiel.bab@dumont.de

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Kontakt Weiter Informationen sind im Internet verfügbar. Telefon: (030) 536 36 00

red, Bild: sternundkreis.de