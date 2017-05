Musikalischer Gruselspaß dank einer teuflisch guten New Yorker Familie

Der Broadway-Musical-Hit „The Addams Family“ kommt erstmals nach Deutschland und gastiert vom 17. bis 21. Mai im Admiralspalast an der Friedrichstraße.

Die Addams Family steigt wieder aus der Gruft und kommt erstmals nach Deutschland. Vom 17. bis 21. Mai gastiert das Broadway-Musical rund um die Grusel-Kultsippe im Berliner Admiralspalast an der Friedrichstraße. Die höchst liebenswerte Ansammlung von Exzentrikern mit Musicalstar Uwe Kröger als Vater Gomez Alonzo Lupold Addams und Mutter Edda Petri als Morticia A. Addams, geborene Frump, lebt in einer verfallenen Villa mitten im Central Park – und dort spukt es ganz gewaltig!

Wahre Triumphe

Die bizarre und wundervoll teuflische Familie – Familien-Motto: „Sic gorgiamus allos subjectatos nunc!“, was ungefähr bedeutet „Wir verspeisen mit Vorliebe diejenigen, die uns zu bezwingen versuchen!“ – erwacht zu neuem Leben! Es begann 2009 mit einem Tryout in Chicago, und das Musical von Andrew Lippa wurde mit der Premiere am Broadway im Jahr darauf zu einem Triumph: über 700 Aufführungen en suite! „Das Publikum lachte Tränen und schrie nach mehr!“, wie ein Kritiker schrieb. Die deutschsprachige Uraufführung war 2014.

Gemeinsames Dinner

Gomez erlebt den Albtraum eines jeden Vaters: Seine 18-jährige Tochter Wednesday, selbsternannte Prinzessin der Finsternis, hat sich verliebt! Ihr Auserwählter, Lucas Beineke, stammt allerdings aus einer völlig „normalen“ Familie. Wednesday vertraut sich ihrem Vater an und beschwört ihn, der strengen Mutter nur ja nichts davon zu sagen. Ein Geheimnis vor Morticia? – Für Gomez schier unerträglich! Die Situation droht also zu eskalieren, als Familie Beineke ihren Antrittsbesuch bei den Addams und ihrer zukünftigen Schwiegertochter ankündigt und so nehmen die Dinge beim gemeinsamen Dinner ihren chaotisch- gruseligen Verlauf. Die Musicalkomödie mit Musik und Songtexten von Andrew Lippa und nach dem Buch von Marshall Brickman und Rick Elis erlebte 2010 ihre erfolgreiche Broadway-Premiere und wurde dort weit mehr als 700 Mal gespielt. Die Charaktere basieren auf den legendären Cartoons von Charles Addams. Mehr Informationen zu Terminen und Tickets gibt es online unter theaddamsfamilymusical.de.

Verlosung

Für die Aufführung am 18. Mai, 20 Uhr, im Berliner Admiralspalast, Friedrichstraße 101-102, verlosen wir 2 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail mit Namen, Telefonnummer und Adresse sowie dem Stichwort „Musical“ an gewinnspiel.bab@dumont.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer kein Glück hat: Restkarten für die Vorstellungen am 18., 20. (jew. 20 Uhr) und 21. Mai (15 Uhr) gibt es im Vorverkauf unter 01806 570070 oder auf www.ticketmaster.de

Red., Bild: Rolf Ruppenthal