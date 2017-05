Auch im Wedding immer mehr neue Formen des Bauens

Genossenschaftsprojekt in der Lynarstraße mit 6.500 Quadatmetern

Baugruppen und Genossenschaften kommen zum Zuge

Bislang galt der Wedding ja als Mieter-Oase, in der sich Wohneigentum nur sehr schleppend entwickelt. Dass diese rosigen Zeiten vorbei sind, beweisen das Groth-Projekt auf dem ehemaligen Mauerpark-Gelände sowie diverse Bauprojekte für studentisches Wohnen unter anderem im Gesundbrunnen. Neu für den Wedding ist, dass wieder verstärkt Genossenschaften zum Zuge kommen. Das neueste Projekt der Wohnungsbaugenossenschaft „Am Ostseeplatz“ eG wird derzeit unter dem Titel „Gemeinschaftswohnen im Wedding“ im Sprengelkiez realisiert.

Auf einem ehemals zur Gewerbenutzung vorgesehenen Randgrundstück in der Lynarstraße errichtet die Genossenschaft ein Gruppenwohnprojekt. Bis Ende 2018 sollen drei Baukörper mit insgesamt 6.500 Quadratmeter Fläche zum Wohnen und Arbeiten entstehen. Besonderheiten des Projektes sind, dass es ein schwieriges, aber dadurch preiswertes Baufeld direkt am Bahndamm nutzbar macht, dass zum größten Teil Holz als Baumaterial zum Einsatz kommt und Gemeinschaftswohnen als experimentelles Vermietungskonzept ausprobiert wird. So werden in diesem Bau fast ausschließlich sogenannte Wohn-Cluster angeboten. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die Bewohner zentrale Bereiche wie Küchen und Flure gemeinsam nutzen. Ein Konzept, das offensichtlich ankommt, denn neue Mitstreiter werden nun nicht mehr gesucht.

Nicht ganz freiwillig hat sich im Bauprojekt „Bellermann95“ eine Baugruppe zusammengefunden. Nach Insolvenz des Bauträgers haben sich die ehemaligen Käufer entschlossen, ihr Schicksal und das ihrer Eigentumswohnungen in die eigenen Hände zu nehmen. Die Gruppe konnte das Berliner Architekturbüro Thiessen gewinnen. Der Rohbau des Gebäudes wurde bereits zu einem großen Teil errichtet. Gemeinsam mit dem Architekten konnte die ursprüngliche Planung an wesentlichen Stellen verfeinert und insgesamt deutlich verbessert werden. Im Sommer dieses Jahres ist der Beginn des Weiterbaus geplant. Erfolgt der Baubeginn zeitnah, ist die Fertigstellung für 2018 vorgesehen.

Red., Bilder: Wohnungsbaugenossenschaft Osteeplatz e.G., Bild: Bellermann95/Thiessen