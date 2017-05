Grundsteinlegung mit Herz

Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (Bildmitte) begutachtete die Baustelle für den fünftagigen Trakt

Schlosspark-Klinik erhält psychiatrisches Bettenhaus mit 110 Plätzen.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat den Grundstein für den Neubau eines psychiatrischen Bettenhauses der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg gelegt. Auf fünf Etagen entstehen 110 Plätze in modernen Ein- oder Zweibettzimmern. Es wird das erste Berliner Krankenhaus mit einem Dachgarten exklusiv für psychiatrische Patienten. Der Grundstein des Gebäudes ist ein Lithiumerz. Es ist das älteste Element, das bei der Behandlung von manisch-depressiven Erkrankungen eingesetzt wird. Das Bettenhaus mit Therapieräumen im Erdgeschoss soll Anfang 2019 übergeben werden. Die Baukosten betragen rund 24 Millionen Euro.

Die Gesundheitspolitik hat die Versorgung von psychiatrischen Patienten im Blick und arbeitet an der Weiterentwicklung eines Versorgungssystems, das auch der Schwere von psychiatrischen Erkrankungen gerecht wird, heißt es in einer Mitteilung der Klinik-Betreiber. Sie sollen künftig stärker in die Budgetverhandlungen der Krankenhäuser einfließen. Gröhe spricht sich für einen größeren Stellenwert der seelischen Gesundheit in unserem Gesundheitswesen aus. „Mit diesem Neubau wird jetzt in die Zukunft investiert“, erklärte der CDU-Politiker. Denn seelische Erkrankungen beeinträchtigen nicht nur die Lebensqualität, sondern führen durch Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung auch zu einem volkswirtschaftlichen Schaden.

Gröhe: „Wir arbeiten weiter daran, dass Menschen mit einer seelischen Erkrankung nicht ausgegrenzt werden. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, wenn mehr Hilfsangebote in Anspruch genommen werden.“ Klinik-Geschäftsführer Mario Krabbe sieht in dem 14 Milliarden Jahre alten Lithiumerz einen besonders geeigneten Grundstein, der dem neuen psychiatrischen Bettenhaus Beständigkeit sowie eine solide, wissenschaftlich fundierte und am Wohle der Patienten ausgerichtete Versorgung verleihen soll. Die Schlosspark-Klinik ist ein Krankenhaus der Akut- und Regelversorgung mit einer Notaufnahme und liegt direkt am Schlosspark Charlottenburg.

Red., Bild: Schlosspark-Klinik