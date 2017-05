Das große Backen

Bio-Bäcker öffnen ihre Betriebe für eine Woche.

Bio-Bäcker aus Berlin und Brandenburg öffnen vom 8. bis 14 Mai bereits zum vierten Mal ihre Betriebe und präsentieren während einer gemeinsamen Woche der offenen Backstuben ihr handwerkliches Arbeiten. In über 40 Veranstaltungen an 14 Standorten haben Besucher die Möglichkeit zum Schauen, Riechen, Fühlen und Schmecken. Es wird gezeigt, wie gutes Bio-Brot aus hochwertigen Rohstoffen und natürlich ohne Zusatzstoffe entsteht. Vielerorts darf auch mitgebacken werden.

Liebe zur Tradition

Mit ihrer gemeinschaftlichen Aktion setzen die Bäcker ein Zeichen für Handwerk, Regionalität und Transparenz. „Die Woche der offenen Backstuben stellt nicht nur eine einzigartige Gelegenheit dar, mit unserer aufgeschlossenen und interessierten Kundschaft ins Gespräch zu kommen. Sondern auch, uns als engagierte Gemeinschaft von Bäckereibetrieben zu präsentieren, welche sich durch ihre Werte und Überzeugungen verbunden fühlen: Liebe zu handwerklicher Tradition, zu ausgezeichneten Backwaren in Bio-Qualität und zu unserer Region. Wir bevorzugen regionale Rohstoffe, backen vor Ort und engagieren uns sozial in unserer Region“, sagt Mitveranstalter Frank Fahland, Bäckermeister und Konditormeister sowie Geschäftsführer der Bio-Bäckerei und -Konditorei Fahland in Potsdam. Die Woche der offenen Backstuben sei ein Ausdruck dieser Werte und Überzeugungen. So unterstützen die Bäcker in diesem Jahr im Rahmen der Aktionswoche die Arbeit des gemeinnützigen Trägervereins Emmi-Pikler-Haus e.v., einer heilpädagogischen Einrichtung für die Betreuung traumatisierter Kinder in Berlin und Brandenburg.

Die teilnehmenden Bäckereien

Die Backstube (Kreuzberg), Beumer und Lutum, Bio Konditorei Tillmann (beide Neukölln), Brotgarten, Christa Lutum Bäckermeisterin (beide Charlottenburg), Jute Bäckereri (Prenzlauer Berg), Märkisches Landbrot, Mehlwurm Vollkornbäckerei (beide Neukölln), Weichardt-Brot, Zeit für Brot (beide Wilmersdorf), BioBackHaus (Falkensee), Bäckerei & Konditorei Fahland (Potsdam), Bäckerei Vollkern (Rohrlack).

Übrigens: Nach Angaben des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. kauften die Deutschen im Jahr 2016 für 9,48 Milliarden Euro Bio-Lebensmittel und -Getränke. Damit wuchs der Umsatz bei Bio-Produkten in Deutschland im Vergleich zu 2015 um fast zehn Prozent.

Schnell anmelden

Das komplette Programm zur Woche der offenen Backstuben sowie Adressen und Telefonnummern der einzelnen Betriebe finden sich im Internet unter www.bio-baecker-berlin-brandenburg.de. Wer an einer der aufgeführten Veranstaltungen teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bei den jeweiligen Bäckereien anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Verlosung

