Hilfe für Helfende

Pflegeberufe: Auch auf die eigene Gesundheit achten.

Pflege- und Heilberufe fordern viel von den Menschen, die sie ausüben. Krankenschwestern, Arzthelferinnen oder Altenpflegerinnen sollten deshalb auch gut für sich selbst sorgen. Nur dann bleiben Gesundheit und Freude am Beruf lange erhalten. Nicht nur das in diesen Berufen übliche lange Stehen und schwere Heben sind große Herausforderungen. Auch die psychische Belastung und die große Verantwortung für andere Menschen sind erhebliche Stressfaktoren für Beschäftigte in Pflege- und Heilberufen.

Venöses System unterstützen

Ganz wichtig ist deshalb regelmäßige Bewegung. Mit Ausgleichssport kann man ganz gezielt die Wirbelsäule stärken und die Gelenke geschmeidig halten. Für das Herz-Kreislauf-System ist das Training ebenso wichtig. Wer wegen des langen Stehens schon die ersten Besenreißer bemerkt hat und am Abend über schwere Beine klagt, sollte möglichen Venenleiden vorbeugen. Mit Kompressionsstrümpfen wie etwa den Modellen aus der Reihe „Memory“ von Ofa Bamberg kann man das venöse System unterstützen. Sie sorgen dafür, dass das Blut leichter zurück in Richtung Herz und Lunge gepumpt wird. So staut es sich nicht so leicht in den Waden und Füßen.

Farben der Saison

Die Kompressionsstrümpfe gibt es in den aktuellen Modefarben der Saison. Der Farbton Pusteblume ist eher zart, während Hibiskus fröhlich daherkommt. Dahlie und Efeu sind kräftige Farben, die für einen selbstbewusst-modischen Auftritt sehr gut geeignet sind. Am Abend sind ein entspannendes Bad und eine sanfte Beinmassage mit einer feuchtigkeitsspendenden Körperlotion eine Wohltat. Danach gibt es dann nur noch eins: Ab auf das Sofa, die Beine hochlegen und den Feierabend genießen.

djd, Bild: djd/Ofa Bamberg/thx