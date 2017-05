Wenn Bürger ihre Stadt entwickeln

Der Lichtenrader Graben hat großes Potenzial – ganz besonders aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. Und die stehen daher auch am Tag der Städtebauförderung am 13. Mai im Mittelpunkt. Sie werden mitgestalten und im Rahmen eines Spielleitplanung-Workshops mitentscheiden, was vor Ort wie umgesetzt werden kann – von der Sitzbank bis zum Sicherheitskonzept. Die Ergebnisse werden am Abend präsentiert. Der Tag klingt mit einer Lichtinszenierung aus. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Lichtenrader Graben (Bahnhofstraße/Ecke Ridingerstrasße, Ausschilderung erfolgt). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, so die Organisatoren.

Ob zu Fuß oder mit dem Rad – auf einer geführten Tour kann im Rahmen des bundesweiten Tages der Städtebauförderung am 13. Mai die Schöneberger Schleife rund um das Südkreuz erkundet werden. Die Radtour führt durch den Nord-Süd-Grünzug über den Flaschenhalspark und die Yorckstraße zum Park am Gleisdreieck. Zu Fuß geht es durch den Ost-West-Grünzug zum Cheruskerpark. Das Programm Stadtumbau zeigt, wie auch ein von Schienenwegen dominierter Kiez mit attraktiven Wege- und Radverbindungen ausgestattet werden kann. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof Südkreuz vor dem Eingang (Hildegard-Knef-Platz). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilen die Organisatoren mit.

Künftige Entwicklung. Wie sich Bürger in die Entwicklung ihres Kiezes einbringen, wird bei einem Spaziergang durch das Fördergebiet Karl-Marx-Allee erläutert (Anmeldung erforderlich). Nur wenige Schritte vom Alexanderplatz entfernt begann hier 959 eines der architektonisch interessantesten Projekte der Nachkriegs-Moderne. Hier entstand der Bauabschnitt II der Karl-Marx-Allee. Während der erste Bauabschnitt östlich des Strausberger Platzes im Architekturstil der „Nationalen Tradition“ gehalten war, setzten die Planer auf eine radikal moderne Architektursprache. Stadtplaner erklären die Besonderheiten des in industrieller Großbauweise errichteten Quartiers. Mit dabei ist unter anderem die Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher.

Dass das Spreeufer für alle da ist, davon kann längst keine Rede mehr sein. Doch so ganz möchten sich eine Reihe von Initiativen und Stadtplanern nicht von diesem Traum verabschieden, weshalb es am Tag der Städtebauförderung natürlich auch einen Spaziergang mit Andreas Bachmann gibt. Von 14 Uhr an – Treffpunkt ist der Haupteingang des Märkischen Museums in der Wallstraße – stellt der renommierte Stadtentwicklungs-Experte die unter dem Motto „Spreeufer für alle“ erarbeiteten Leitlinien des künftigen Spreeuferweges zwischen Märkischem Platz und Schillingbrücke vor.

Eine Stadtumbau-Expertin bittet an der Kulturfabrik, Lehrter Straße 35, um 16 Uhr zu einer Führung um und durch die Gebäude in und um das altehrwürdige Poststadion. Bauliche Besonderheiten und die Entwicklungsgeschichte ausgewählter Bauten und Anlagen der Lehrter Straße und des Stadions stehen hier im Mittelpunkt. Ab 15 Uhr steigt auf dem Quartiersplatz Lehrter Straße 31-34 ein Frühlingsfest mit buntem Programm für Klein und Groß mit Musik und Kino.

Mittes größtes Kinder- und Jugendzentrum am Nauener Platz wird ab Juni „runderneuert“. Der beeindruckende Komplex aus den 1950er-Jahren wird zum ersten Mal in seiner Geschichte umfänglich saniert. Ein schöner Anlass, um am 13. Mai, 15 bis 17 Uhr, auf Abschied und Neuanfang anzustoßen – gemeinsames Essen und Show inklusive. Hier ist die einmalige Gelegenheit, unter sachkundiger Führung die Original-Architektur und -Einrichtung von Keller bis Dach zu besichtigen.

Ab 11 Uhr findet am Einkaufszentrum Am Posthausweg, Falkenseer Chaussee 199, das 4. Frühlingsfest statt. Das Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-West, Conwert und der kieztreFF laden ein. Rund um den bekannten Nachbarschaftstreff feiern Anwohner und Besucher den Frühling im Quartier. Es werden ein bunt gemixtes musikalisches Programm, kulinarische Köstlichkeiten, eine Ausstellung und eine Vielzahl an Ständen angeboten.

Die Spandauer Altstadt wird umgestaltet – und wer will, kann mitplanen. Im Rahmen des Tages der Städtebauförderung am 13. Mai stellen Stadtplaner ab 12 Uhr an der breiten Straße (Ecke Marktplatz) erste Konzepte vor und treten in öffentlichen Dialog. Das Projekt aus dem Städtebaulichen Denkmalschutz umfasst die barrierefreie Umgestaltung der Straßenräume, mögliche Standorte für Märkte und Gastronomie sowie eine Neuordnung des fahrenden und ruhenden Verkehrs ebenso wie Bodenbeläge, Stadtmöbel, Begrünung und Beleuchtung. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.

In direkter Bezirksnachbarschaft steht an diesem Tag am Nauener Platz ein ähnliches Projekt mit jedoch ganz anderer Gewichtung im Mittelpunkt. Das größte Kinder- und Jugendzentrum wird dort ab Juni 2017 „runderneuert“ und der beeindruckende Komplex aus den 1950er Jahren wird zum ersten Mal in seiner Geschichte umfänglich saniert. Zwischen 15 und 17 Uhr bietet sich die einmalige Gelegenheit unter sachkundiger Führung die Original-Architektur und -einrichtung vom Keller bis zum Dach in allen Details zu besichtigen.

In Reinickendorf selbst zeigen Landschaftsarchitekten bei einem Spaziergang den Teilnehmern das neue Kitagelände Mittelbruchzeile. Bei diesen Gestaltungen wurden Kindermeinungen berücksichtigt, die in die Planungen direkt einflossen. Der Rundgang startet in der Mittelbruchzeile 78 bis 84 am Samstag um 11 Uhr.

Wie sich Bürgerbeteiligung positiv auf das Leben in der Stadt auswirkt, dafür ist der neue Spiel- und Bolzplatz auf dem Fröbelplatz das beste Beispiel. Auch deshalb sind alle Pankower eingeladen an der Neueröffnung teilzunehmen. An seiner Erneuerung waren viele große und kleine Mitstreiter aus dem Kiez maßgeblich beteiligt. Ihr Einsatz ist auch weiterhin gefragt: Alle Anwohner rund um den Fröbelplatz sind ab 15.30 Uhr zu einer Planungswerkstatt eingeladen, die sich mit der Neugestaltung des Platzes, der ab 2018 mit Mitteln des Programms Stadtumbau erfolgt, befasst.

Aber auch der Garten der Begegnung steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Betrachungen. Ab 14 Uhr präsentieren sich an Marktständen Projekte und Träger der Städtebauförderung und ab 15 Uhr gibt es ein Showprogramm u. a. des CABUWAZI-Kinderzirkus und zahlreiche Mitmachaktionen. Um 16 Uhr findet ab hier ein Rundgang zu den interessantesten Projekten im Bezirk wie dem Hochzeitspark, dem Tagore-Gymnasium, der Karl- Friedrich-Friesen-Grundschule und den Ringkolonnadenstatt.

Zwar ist der Rundgang durch das Urbanviertel das einzige Friedrichshain-Kreuzberger Angebot an diesem Tag. Ab 14 Uhr steigt aber ein Familienfest auf dem Abenteuerspielplatz und Kinderbauernhof „Waslala“ in Altglienicke (Venusstraße 88). Hier tritt der Ur-Kreuzberger Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi auf. Kuchenbasar und Kinderschminken gibt es auch, dazu eine Rallye und Grillstation. Informiert wird über den Umbau der beiden Plätze.

Das Gründerzeitquartier rund um die Urbanstraße im Wandel der Zeiten – eine gemeinsame Entdeckungstour durch die beliebte Kreuzberger Gegend informiert anlässlich des „Tages der Städtebauförderung“ am 13. Mai über die historische Bedeutung des im Städtebaulichen Denkmalschutz geförderten Gebiets. Besonders der Wandel des Quartiers steht im Fokus: Vom Offizierskasino zum Nachbarschaftshaus, vom alten Urbankrankenhaus zur Wohnsiedlung, vom Urbanhafen zum Erholungsraum sowie weitere aktuelle Projekte. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Admiralbrücke/Ecke Grimmstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, so die Organisatoren.

Eine Gelegenheit, sich gerade in Lichtenberg über die zahlreichen Bau- und Infrastrukturprojekte zu informieren, die in den vergangenen Jahren hier entstanden sind und auch bereit in Planung sind. So gibt es in Hohenschönhausen die Möglichkeit, auf einem sachkundigen Rundgang durch den Welsekiez die neuen Projekten im Randowpark, am Krugwiesenhof und im Quartierspark Warnitzer Bogen kennen zu lernen.Treff dazu ist an der Sporthalle in der Welsestraße um 14 Uhr – eine Anmeldung ist unter b.koenecke@planergemeinschaft.de erforderlich.

Eine ebenso fachkundige Führung gibt es im Süden des Bezrikes entlang der Gotlindestraße. Besichtigt werden dort die erfolgreichen Sanierungs- und Neubauarbeiten in der Sporthalle Hagenstraße, in der Kita „Singemäuse“, dem Jugendzentrum „Holzhaus“ und auf dem Spielplatz in der Gotlindestraße. Treff ist um 10 Uhr an der Sporthalle in der Hagenstraße 26. Ein Anmeldung für diesen Rundgang ist nicht notwendig.

