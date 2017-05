Hier spielt die Musik

Auf zwei Bühnen im Dorfkern sorgen Künstler für satte Sounds.

Am 20. und 21. Mai wird Rudow wieder zur Partyhochburg: Bei der Rudower Frühlingsmeile stehen erlebnisreiche Tage an. Ein vielseitiges Programm für alle Altersklassen wartet auf zwei Bühnen in der Straße Alt-Rudow, zwischen der Köpenicker Straße und Krokusstraße, und in der Krokusstraße zwischen Alt-Rudow und Prierosser Straße. Auch die Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz: Unter anderem können allerlei Feinkost und regionale Produkte, zum Beispiel Käse, Honig und Marmelade, verkostet werden. Außerdem locken Kunsthandwerk aus Kork, Glas oder Keramik, aber auch Antiquitäten, ein kleines Weindorf, Kinderschminken, Ponyreiten, eine Hüpfburg und viele weitere tolle Attraktionen. Der Eintritt ist frei, wie die Veranstalter mitteilen.

Internationale Kost

Ein besonderes Highlight ist das große Angebot an Street Food. Im Angebot sind indische Köstlichkeiten, Pulled Pork, hausgemachte Kartoffelpuffer und Backkartoffel, deutsche Pfannengerichte, ungarischer Langos, französische Crepes, belgische Waffeln und viel mehr. Als Durstlöscher stehen frisch gezapftes Bier, Bowle, Cocktails und Whiskyspezialitäten bereit.

Nicht zuletzt dürfte das bunte Angebot an Livemusik die Besucher begeistern. Daniel de la Fuente präsentiert Disco, Soul und Pop. Für stimmungsvolle Schlagerhits stehen Voice-of-Germany-Kandidat Martin Martini und die holländische Sängerin Janneke. Latino-Pop kredenzt Carlos Fassanelli, der es beim „Supertalent“ ins Finale geschafft hat. Hits aus den Sixties interpretieren „Petticoat“-Frontfrau Simone und ihr Kollege Holger. Der mehrfach ausgezeichnete Rock-’n’-Roll-Sänger Dirk Jüttner, der sich mit Coverversionen von Elvis-Klassikern einen Namen gemacht hat, gibt allerlei Oldies zum Besten.

Ebenfalls mit Spannung erwartet werden der Gitarrist und Sänger Ginger Taylor und die Neuköllner Coverband „Running Caddillacs“, Partyhits aus vielen Jahrzehnten präsentiert der ebenfalls von The Voice of Germany bekannte Mikey Cyrox und die Berliner Coverband Groove Affair mit der Sängerin Victoria Budzisch. Die Moderation auf der Bühne Alt-Rudow übernimmt DJ Jan Kreil.

Am Samstag läuft das Programm von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Weitere Details zur Veranstaltung gibt es natürlich auf der Internetseite der AG Rudow unter www.hier-in-rudow.de.

Red., Bilder: Veranstalter