Neuer Spielebereich zum 10.Geburtstag des Legoland

Vom 15. bis 21. Mai feiert das Spieleparadies am Potsdamer Platz ganz offiziell seinen runden Geburtstag und deshalb wollen wir zehn Berliner Familien glücklich machen.

Zehn Jahre alt wird man ja auch nicht aller Tage. Deshalb schenkte das Legoland Discovery Centre Berlin sich und all seinen Besuchern einen neuen Spielbereich: Im Dino Explorer können Dinos erforscht und mit Legosteinen nachgebaut werden. Familien werden zu Dino-Entdeckern, weil hier aus Tausenden von Lego-Steinen ein weltweit einzigartiges Areal mit vielen verschiedenen Stationen rund um die Dinosaurier entstanden ist.

Eigener Film-Clip

Auf die großen und kleinen Abenteurer wartet eine ganz besondere Ausgrabungsstelle, in der man verschiedene Dinos finden, ihren Spuren, die auf der Dino Insel versteckt sind, folgen und mit etwas Glück und Geschick zu den Dino-Eiern gelangen kann, die immer wieder andere Dinos verbergen. Weiter geht die Reise in die Forscherstation auf der Insel der Dinos. Hier kann jeder seinen eigenen Lego-Dino-Film-Clip drehen. An den verschiedenen Bautischen haben die Forscher die Möglichkeit, kreativ eigene Insel-Bewohner zu bauen oder mit Hilfe einer Anleitung Jeeps, Dinos, Krokodile und Helikopter zu erschaffen. Auf die ganz Mutigen wartet ein großer Lego-T-Rex, mit dem sich echte Dino-Abenteurer fotografieren lassen können.

Einmaliges Erlebnis

Das neue Spiel-Areal bietet allen Lego-Fans großen Bauspaß und ist neben den 14 weiteren Abteilungen im Berliner Legoland eine echte Bereicherung. Im Centre können Familien, egal bei welchem Wetter, viele verschieden Dinge erleben. Eine Fahrt durch das Mittelalter mit der Drachenbahn darf auch auf keinen Fall fehlen, genauso wie das einmalige 4D- Filmerlebnis im Kino. In der Lego-Fabrik lernen Interessierte alles über die Herstellung der bunten Steine und können ihren eigenen Lego-Stein herstellen. Das Allerschönste aber ist: Das Legoland Discovery Centre Berlin und das Berliner Abendblatt verlosen zum Legoland-Geburtstag zehn Familientik-kets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder, von denen eines in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag gefeiert hat oder noch feiert. Die Tickets bleiben bis Ende des Jahres gültig.

Verlosung

Wer ein Familienticket gewinnen möchte, teilt uns in einer E-Mail mit dem Stichwort „Lego“ bitte das Geburtsdatum des Kindes mit, das 2017 10 Jahre alt wird oder geworden ist. Das schicken Sie, versehen mit Telefonnummer und Adresse, bitte an gewinnspiel.bab@dumont.de. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wer kein Glück hat: Karten ab 11 Euro gibt es online unter www.legolanddiscoverycentre.de/berlin/ sowie direkt im Legoland Berlin, Potsdamer Straße 4, Telefon: 01 80 66 66 90 11 0.

Red., Bild: Legoland Disvovery Center