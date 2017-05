Sommersaison im Dorfkrug

Der Lübarser Dorfkern mit der historischen Telefonzelle vor dem Dorfkrug

Ausflugsziel: Lübars ist das ideale Terrain für einen Frühlingsspaziergang.

Ein Frühlingsausflug nach Lübars ist die ideale Tour zum Herrentag im Norden Berlins. Der schönste Spaziergang führt dabei ins Angerdorf mit der für Berlin einzigartigen Dorfaue, der Kirche aus dem 18. Jahrhundert, dem Altem Schulhaus und der Feuerwache mit dem Übungsturm. Nicht nur Berliner wissen: Der alte Dorfkrug Lübars hat hier den schönsten alten Gasthaussaal Berlins. Nicht umsonst wurde das historische Gasthaus im Dorfkern im Jahr 2010 sogar zum Bundessieger in der Kategorie „Historische Wirtshäuser“ gewählt.

Die Möglichkeiten

Mit drei Räumen für Gesellschaften von 25 bis 80 Gästen und einem Saal für bis zu 200 Personen ist der Dorfkrug ideal geeignet für die Ausrichtung von Feiern wie Geburtstagen, Hochzeiten, Jubiläen oder Partys. Hier kann sogar geheiratet werden. Der Dorfkrug ist sogar eine Außenstelle des Standesamts Reinickendorf.

Tolles Ausflugsziel

Spätestens zum bevorstehenden Herrentag startet der Sommer auch im Alten Dorfkrug. Die besondere Empfehlung der Betreiber vom Verein Natur & Kultur sind derzeit die köstlichen Spezialitäten der Spargelkarte sowie die Dorfkrug-Brunches im LabSaal an den Sonntagen. Die nächsten Termine dafür sind am 28. Mai, am 25. Juni und am 30. Juli. Neben kulinarischen Überraschungen gibt es im Drofkrug in den kommenden Wochen auch eine Menge kultureller Highlights zu erleben. Gleich am 13. Mai startet Polyphonia mit Chorgesang zu Kompositionen u.a. von Mikis Theodorakis.

Weiter geht es am Sonntag, den 14. Mai, mit dem Tanzcafé, bei dem DJ Alexander für Stimmung sorgen wird. Einen Tanzabend mit Live-Musik unter dem Motto „Haarsträubend gut“ gibt es schließlich am 19. Mai mit der Oldie-Rockband „Unter Verdacht“. Und der 21. Mai mit All-Star-Band steht ganz im Zeichen der Hommage an Bob Dylans 76. Geburtstag. Am 2. Juni gibt es schließlich das Solo-Kabarett unter dem Titel „Arnulf Rating akut“, ehe am 21. Juni das Gratis-Konzert zur „Fête de la Musique“ am Alten Dorfkrug in Lübars ansteht.

Weitere Informationen

Gasthof Alter Dorfkrug Lübars | Alt-Lübars 8| 13469 Berlin-Lübars | Tel. 030/922 10 230 | Mo/Di Ruhetag, Mi-So 12-22 Uhr oder n.V. | U6 Tegel oder S1 Waidmannslust, dann Bus 222 bis Endhaltestelle Alt-Lübars direkt vor dem Gasthof

Red., Bild: imago / Jürgen Ritter