Ainārs Rubiķis wird Generalmusikdirektor

Der lettische Dirigent übernimmt mit der Spielzeit 2018/19 das Orchester der Komischen Oper.

Der lettische Dirigent Ainārs Rubiķis wird mit Beginn der Spielzeit 2018/19 Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin. Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa und Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Oper in Berlin, und Barrie Kosky, Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin, stellten den designierten Generalmusikdirektor Anfang vergangener Woche bei der Vertragsunterzeichnung in der Komischen Oper vor.

Zahlreiche Preise

Ainārs Rubiķis gewann mit dem Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerb der Bamberger Symphoniker 2010 und dem Nestlé Young Conductors Award der Salzburger Festspiele 2011 gleich zwei der wichtigsten europäischen Dirigierwettbewerbe. Von 2012 bis 2014 war er Musikalischer Direktor des Staatlichen Akademischen Opern- und Ballett-Theaters in Novosibirsk und dirigierte dort ein breit gefächertes Repertoire. Er ist regelmäßiger Gast an der Lettischen Nationaloper in seiner Heimatstadt Riga und nimmt weltweit Gastengagements wahr, von Barcelona bis Tokio. In der Saison 2016/17 debütierte er unter anderem an der Lyric Opera of Chicago (Carmen) sowie am Theater Basel (La forza del destino) und dirigierte Boris Godunow am Moskauer Bolschoi-Theater.

Ab Sommer 2017 verantwortet er die musikalische Leitung von Der fliegende Holländer im Passionstheater Oberammergau. Im Herbst 2017 debütiert er mit einer Neuproduktion von Jewgeni Onegin an der Welsh National Opera.

Musikalische Leitung

Sein Vertrag an der Komischen Oper Berlin läuft vorerst über drei Jahre mit einer Option zur Verlängerung bis 2021/22, dem Ende von Barrie Koskys Intendanz. Bereits vor dem offiziellen Beginn seiner Amtszeit übernimmt Rubiķis die musikalische Leitung der Produktion „Die Nase“. Die Koproduktion mit dem Londoner Royal Opera House (Regie: Barrie Kosky) feiert am 16. Juni 2018 Premiere in Berlin.

Vorgezogenes Debüt

Barrie Kosky: „Ainārs Rubiķis ist einer der spannendsten jungen Operndirigenten in Europa. Nachdem er die Dirigierwettbewerbe in Bamberg und Salzburg gewonnen hat, startete er eine sehr erfolgreiche Musiktheater-Karriere gestartet. Hier in Berlin hat er im letzten Winter eine wunderbare Jewgeni-Onegin-Vorstellung und im Februar ein mitreißendes Sinfoniekonzert dirigiert. Er ist ein kluger, talentierter Theatermann und ein Teamplayer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Kreative Familie

Ainārs Rubiķis: „Das Amt des Generalmusikdirektors an der Komischen Oper Berlin bedeutet für mich, Teil eines Theaterkollektivs und für selbiges verantwortlich zu sein. Die größte Freude für mich ist, dass ich eine neue kreative Familie kennenlerne, mit der ich durch dick und dünn gehen werde.

Weiter Informationen unter: www.komische-oper-berlin.de

Red., Bild: Victor Dmitiev