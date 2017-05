Abenteuerferien in der Natur

Exklusives Angebot für Kinder aus Pankow: Urlaub im Emsland und in Schweden.

Action-Spaß im Emsland oder Kanu-Abenteuerfahrten in Schweden – das bietet in diesem Sommer der Verein paddel-kids e.V. an. Dessen erfahrenen Betreuer kümmern sich liebevoll um die Kinder und Jugendlichen und gehen auf (fast) alle Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer ein. Gekocht wird immer frisch vor Ort, es werden Flöße gebaut, Wälder erwandert und mit dem Kanu die Natur auf ihre schönste Weise erschippert.

Für Kinder aus Pankow gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Spezialpreis: Eltern zahlen für die Sommerfahrten nach Schweden nur 399 Euro, für die Fahrt ins Emsland nur 229 Euro. Die restlichen Kosten übernehmen Sponsoren und Förderer. Bei Buchung bitte das Codewort „Pankow“ mit angeben. Der Verein wurde im Jahr 2011 gegründet, um die Kinder in Berlin und Umgebung gezielt fördern zu können. Seit 2012 hat er eine Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe und organisiert für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren Oster-, Sommer- und Herbstferienfahrten.

Hinter dem Verein stehen Erzieher und Pädagogen, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in den Schulferien und der Durchführung erlebnispädagogischer Feriencamps ein außergewöhnliches Angebot für Kinder aus Berlin und Umgebung anbieten möchten. Mehr Informationen zu „paddel-kids e.V“ gibt es unter www.paddel-kids.de.

Red., Bild: paddelkids e.V.