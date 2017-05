Erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik

Neue Zielvereinbarung beschlossen.

Die intensive Zusammenarbeit von Agentur für Arbeit, Jobcenter und Bezirksamt in Mitte wird weiter fortgesetzt. Eine gemeinsame Zielvereinbarung zur Integration der arbeitslosen Menschen im Bezirk wurde für das Jahr 2017 unterzeichnet und die gemeinsamen Ziele für alle Partner formuliert. Sie verpflichten sich, die Integration in Erwerbstätigkeit zu verbessern und langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden.

Die Steigerung der Integration junger Menschen in Arbeit und Ausbildung, die Verbesserung der Integration von Alleinerziehenden sowie die gezielte Arbeitsmarktförderung geflüchteter Menschen sind wesentliche Aufgabenstellungen von gesamtstädtischer Bedeutung in diesem Jahr. „Schwerpunkte des Bezirks in der Arbeitsmarktpolitik sind vor allem die verbesserte Integration junger Menschen, die stärkere Integration von Alleinerziehenden und die Beratung und Förderung von Familien, in denen beide Partner arbeitslos sind. Arbeitslosigkeit soll weder das Leben der Menschen noch unseren Bezirk dauerhaft prägen.“, sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel.

