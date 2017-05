Lohnfortzahlungsbetrug in Berlin aufgedeckt

Immer häufiger melden sich Arbeitnehmer in Berlin krank, ohne wirklich krank zu sein.

Seit 2005 ist bei solchen Vergehen eine massive Steigerung vorzuweisen. Um ganze 75 Prozent stieg der Lohnfortzahlungsbetrug, der schlimme Folgen für den Betrieb und den Arbeitnehmer haben kann. Der wirtschaftliche Schaden liegt bei zirka 225 Milliarden Euro. Auffällig ist, dass die falschen Krankschreibungen zwar nicht sehr lange dauern, dafür aber umso häufiger vorkommen. So häufig, dass auf 100 Arbeitnehmer etwa 124 falsche Krankschreibungen fallen.

Lohnfortzahlungsbetrug anhand eines Beispiels

In Berlin arbeitet ein Mann als Fahrer in einem Unternehmen. Der Abteilungsleiter ist zufrieden mit ihm, wären da nicht die zahlreichen Krankmeldungen in den letzten Monaten. Der Angestellte leidet erstaunlich häufig an Erkältungen oder hohem Fieber. Irgendwann fiel das dem Abteilungsleiter auf und nach der nächsten Krankmeldung verständigte er sich mit dem Firmeninhaber.

Hohe Kosten

Abteilungsleiter und Firmeninhaber einigten sich darauf, ein Detektivbüro zu beauftragen, denn Lohnfortzahlungsbetrug in der Hauptstadt kommt nicht nur dem Unternehmen teuer zu stehen, sondern auch den anderen Mitarbeitern, welche die Arbeit des „Kranken“ mit übernehmen müssen.

Observation

Die beauftragten Detektive begannen zunächst mit einer Observation gleich am nächsten Morgen. Die Zielperson lebte in einem Einfamilienhaus deren Umgebung sehr gut einsehbar war, was den Detektiven die Arbeit erleichterte. Der Verdächtige ging morgens um 9 Uhr aus dem Haus, um in einer Bäckerei Brötchen zu kaufen. Die Detektive folgten unauffällig und diskret und dokumentierten den Ablauf.

Ein großes Fest

Die Zielperson ging wieder ins Haus und begann um 11 Uhr damit, in seinem Garten Biergarnituren, Sonnenschirme und Grill aufzustellen. Nach seiner Aussage hatte er Fieber und müsste daher eigentlich im Bett liegen. Die Detektive sammelten Beweismaterial durch Fotos und Videos. Weitere Aufnahmen folgten um 15 Uhr, als die ersten Gäste kamen. Der „Kranke“ aß, trank und tanzte auf dem Tisch. Die Feier ging bis 23 Uhr und die Detektive hatten genug Beweise gesammelt.

Anwalt und rechtliche Schritte

Am nächsten Tag trafen sich die Detektive mit dem Mandanten und übergaben die Beweismappe. Dieser setzte sich mit dem Firmeninhaber in Verbindung, um die Mappe durchzusehen. Später wurde ein Anwalt hinzugezogen, der über die weiteren rechtlichen Schritte Bescheid wusste. Der Mitarbeiter wurde fristlos entlassen.

So oder so ähnlich laufen die Ermittlungen Berliner Detekteien, die bei Verdachtsfällen im Berliner Raum optimale Hilfe leisten. Mit stichfestem Film- und Bildmaterial lassen sich die Täter überführen, werden fristlos entlassen und müssen mit weiteren strafrechtlichen Folgen rechnen.