Happy Birthday, Mr. President!

Gedenkfeier: 100. Geburtstag von John F. Kennedy.

Unvergessen ist die Rede von John F. Kennedy am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg. Mit den Worten „Ich bin ein Berliner“ eroberte er die Herzen der mehr als 500.000 Anwesenden. Am 29. Mai 2017 wäre John F. Kennedy 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums lädt Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler herzlich zu einer Gedenkveranstaltung vor dem Rathaus Schöneberg ein. Termin: 29. Mai, 12.30 Uhr.

Dort, wo John F. Kennedy seine berühmte Rede hielt, soll an das Wirken des 35. Präsidenten der USA und seine Bedeutung für die Geschichte Berlins erinnert werden. Redner sind der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller, der Amtierende Stellvertretender Leiter der U.S. Botschaft Jeffrey Hovenier und Vertreter des John-F.-Kennedy-Instituts für Nordamerikastudien der FU Berlin. Das Projekt „The Speeches of President Kennedy“ wird die historische Rede von JFK vor dem Schöneberger Rathaus wiederauferstehen lassen. Für ein musikalisches Geburtstagsständchen sorgt die A-cappella-Gruppe der John-F.-Kennedy-Schule.

