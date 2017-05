Kati Witt trägt den Pokal ins Olympiastadion

Fussball: Zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin ist Glücksfee.

Die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt wird beim 74. DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am 27. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) in Berlin die Trophäe ins Olympiastadion tragen.

Große Vorfreude

„Man spürt, wie alle diesem Finale entgegenfiebern“, sagte die 51-Jährige beim „Cup Handover“ im Roten Rathaus. „Ich selbst werde natürlich auch nervös sein, doch freue mich sehr auf die Zeremonie im Olympiastadion. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die beiden Mannschaften, denen ich fürs Finale die Daumen drücke.“ Im vergangenen Jahr hatte Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger den DFB-Pokal auf den Platz gebracht.

Pokalstadt Berlin

Zum traditionellen „Cup Handover“ fanden sich zahlreiche prominente Gäste im Wappensaal des Berliner Rathauses ein. Neben DFB-Präsident Reinhard Grindel waren auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller, Senator Andreas Geisel und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth vor Ort. „Der DFB-Pokal gehört ins Olympiastadion, er gehört nach Berlin“, so Grindel. „Daran gibt es nichts zu rütteln.“

