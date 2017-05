Summer Jazz im Doppelpack

Livemusik: Klaus Doldinger folgt Günther Fischer im Konzert.

Zwei international hoch geschätzte Musiker, die den deutschen Jazz im Osten und im Westen des Landes sowie weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und erfolgreich gemacht haben, sind Anfang Juli in Köpenick zu Gast. Günther Fischer gastiert mit seiner Band am Freitag, den 7. Juli. Klaus Doldinger und Band spielen am Samstag, den 8. Juli, ebenfalls in der St.. Laurentius Kirche zum „Summer Jazz @ Köpenick“. Mit populären Jazz-Interpretationen und gelungenen Stil-Fusionen mit Rock, Pop, Funk und Soul haben beide Ausnahmemusiker ein breites Publikum erreicht und immer wieder für neue Impulse in der Musikszene gesorgt.

(red)