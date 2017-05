Deep Purple – eine Rocklegende setzt zum Endspurt an

Am 13. Juni gastieren die britischen Rocker in der Mercedes Benz-Arena – sie bringen ihr neues Album „inFinite“ sowie viele ihre früheren Hits mit auf „The Long Goodbye Tour“.

„inFinite“ heißen das neue Deep-Purple-Album und die dazugehörige Konzertreise. Diese trägt noch den Zusatz „The Long Goodbye Tour“. Ihr Stop am 13. Juni in Berlin bietet die Möglichkeit, jene Ikone noch einmal live zu erleben, die im April 2016 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen worden ist. Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Schlagzeug), Steve Morse (Gitarre) und Don Airey (Keyboards) – unter Fans als Mark VIII-Besetzung bekannt – loten einmal mehr das breite Feld des Hardrock aus. Auf „inFinite“ (deutsch: grenzenlos) ist hörbar, dass sie das tun, ohne sich selbst zu kopieren. Deshalb zählt das 20. Studio-Opus unter all ihren Veröffentlichungen seit der Gründung 1968 zu den Paradebeispielen rockmusikalischen Schaffens.

Progressive Haltung

Während der vergangenen Jahre erschlossen sich Purple dank ihrer progressiven Haltung Neuland und sprachen dabei auch ein Publikum an, das noch nicht geboren war, als die Band bereits mit tonangebend war. Ihre Schlüsselwerke „In Rock“ (1970), „Machine Head“ (1972) und „Made In Japan“ (1973) katapultierten das Quintett in die erste Liga internationaler Alben- und Konzertkarten-Bestseller, wobei das Lied „Smoke On The Water“ Mega-Status erlangte.

Viele Kassenknüller

Die Tatsache, dass Purple derart viele Kompositionen im Repertoire haben, die als Klassiker gelten, sorgt unter alten wie neuen Fans regelmäßig für Diskussionen, was die Formation im Konzert spielen soll – unter anderem auch deswegen, weil es mit der 2013 veröffentlichten Album „Now What ?!“ einen weiteren Kassenknüller gab, der sich weltweit unter den Top Ten platzierte und vergoldet wurde. Dieser verkaufte sich über 500.000 Mal und trägt dazu bei, dass sich die Zahl verkaufter Purple-Platten auf insgesamt mehr als 120 Millionen Stück summiert. Und auch „inFinite“ scheint bei den Fans gut anzukommen.

Verlosung

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für Deep Purple am 13. Juni. Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis 30. Mai eine E-Mail mit Stichwort „Deep Purple“ sowie Telefonnummer und Adresse an: gewinnspiel.bab@dumont.de. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wer kein Glück hat: Restkarten für das Konzert gibt es online unter www.koka36.de und per Telefon unter (030) 61 10 13 13.

Red., Bild: Jim Rakete