Misch mit lädt ein

Netzwerk: Engagement und Nachbarschaft.

Vom 24. Juni bis 2. Juli präsentieren Akteure der Flüchtlings- und Nachbarschaftsarbeit, sowie Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements in Gesundbrunnen, Wedding, und Moabit ihre Aktivitäten in einem bunten Wochenprogramm. Unter dem Motto „Vielfalt in der Nachbarschaft erleben“ öffnen lokale Einrichtungen ihre Türen und Angebote. Geplant ist ein bunter Strauß an Aktivitäten: von Shalom Habibi über die Ghettostreber on Tour bis hin zur Hacky-Sack-Olympiade, Ping und Pong, und einer Blauen Stunde im Garten.

Programmpunkte wie das 8. Interkulturelle Fußballturnier oder Märchen aus aller Welt stehen dabei für die Wertschätzung der Vielfalt in unserer Stadt und setzen ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus. Über 40 weitere Aktivitäten runden die Woche ab und bieten allen Nachbarn Raum für Begegnung, Austausch und Spaß. Mehr Informationen online unter: www.misch-mit.net

Red., Bild: Misch mit