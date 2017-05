Erholung: mit DESLA Touristik ganz entspannt nach Polen und Tschechien.

DESLA Touristik ist einer der preiswertesten Anbieter auf dem deutschen Reisemarkt für Kurreisen und Wellness nach Polen und Tschechien. Dem Unternehmen ist es sehr wichtig , seinen Kunden Reisen mit einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis zu offerieren.

Qualität hat hier einen hohen Stellenwert. Geboten werden ständig ungewöhnlich günstige Sonderangebote. Schon ab 210 Euro kann man im in den Sommermonaten Juli und August eine Kurwoche mit Halbpension in Kolberg (polnische Ostsee) buchen, zwei Wochen ab 389 Euro. Auf Wunsch beginnt die Reise mit DESLA Touristik schon an der Haustür des Kunden mit Kleinbustransfer. Es lohnt sich auch eine Entdeckungsreise durch den DESLA-Kurkatalog „Kurreisen & Wellness 2017“ mit vielen Sonderangeboten zum Stöbern.