Bienen zu Gast bei Sportlern

Imkerei: „Blütenurlaub“ für Sanftmütige.

Seit wenigen Tagen gastieren Bienenvölker an einer Hecke am Rande des Sportplatzes Scharnweberstraße. Wie lange die bräunlichen Honigbienen dort bleiben werden, hängt vom Verlauf der Blütenfolge an Bäumen in der Umgebung ab. Wenn die Blütezeit in etwa zwei bis drei Wochen vorüber ist, holen die passionierten Imker Christian und Martin Hoyme sie zurück in ihre heimatlichen Gefilde.

Die beiden Immobilienmakler aus Reinickendorf hatten sich vor kurzem an Sportbezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos/für CDU) gewandt und angefragt, ob das Bezirksamt am Sportplatz einen Aufstellmöglichkeit zur Verfügung stellen würde. Dollase sagte spontan zu: „Die Imkerei und damit die Bienen sind wertvoll und unverzichtbar für das gesamte Ökosystem. Die Bestäubung der Pflanzen führt gleichzeitig zur Stärkung und Vermehrung wertvoller Bienenvölker.

Christian Hoyme versicherte, dass es sich bei den Honigbienen ausschließlich um Carnica-Bienen handele, die „sehr friedfertig und sanftmütig“ seien. Die Sportler würden während ihres Trainings in keiner Weise von den Bienen gestört. Sportstadtrat Dollase ergänzte: „Wenn Gefahr für Menschen damit verbunden wäre, würde das Bezirksamt dem Projekt natürlich nicht zustimmen.“

Der Aufstellplatz befindet sich am äußersten Rand des Geländes, weit weg vom Sportplatz, an einem Ort, an dem sich Menschen selten aufhalten. Die Imker erklärten sich bereit, bei Interesse über Erfahrungen mit Bienen vor Sportgruppen und anderen Interessierten zu berichten.

Red., Bild: BA Reinickendorf