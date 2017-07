Kompetente Fellpflege für Hunde

Tierisch: Neuer Salon im Fressnapf XXL am S-Bahnhof Storkower.

Vor gut einem halben Jahr öffnete der Fellini-Hundesalon in Friedrichshain, direkt am S-Bahnhof Storkower Straße, seine Türen und hat seitdem bereits zahlreiche Kunden und Fellnasen durch professionelle Beratung und Betreuung begeistern können. Natürlich kommt es nicht nur auf das Aussehen an – aber Hand oder Pfote aufs Herz: Der erste Eindruck entscheidet doch meist. Da unterscheiden sich Mensch und Tier kaum. Allerdings bietet der Besuch des neuen Fellini-Hundesalons an der Hermann-Blankenstein-Straße 40-44 nicht nur optische Höhe- und Pluspunkte für den Vierbeiner. Denn ein gepflegtes Fellkleid erfüllt auch einen enorm wichtigen Zweck: Als natürlicher Schutzmantel gegen Sonne, Kälte, Wind und Feuchtigkeit.

Damit das Fell seine Funktion optimal erfüllen kann, ist die professionelle Pflege wichtig. Aneta Falatyn-Materna, die den Salon im Fressnapf XXL als ausgebildete Hundefriseurin betreibt, kümmert sich darum – im modernen und entspannten Ambiente. „Ich freue mich auf Sie und Ihre Fellnase“, sagt die Hundefriseurin aus Leidenschaft.

Weitere Informationen

Fellini-Hundesalons,

Hermann-Blankenstein-Straße 40-44

10247 Berlin

red, Bild: Patrick Pekal